Налоговый инспектор задержан за крупную взятку в Дагестане

Правоохранители задержали в Дагестане налогового инспектора. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

В Дагестане налогового инспектора подозревают в получении крупной взятки. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по региону.

Следствие полагает, что размер взятки составил 400 тыс рублей.

"Подозреваемый получил взятку в сумме 400 тыс рублей за неприменение входящих в его полномочия мер реагирования в случае выявления нарушений в налоговых декларациях, поданных местным индивидуальным предпринимателем"

– пресс-служба управления

На инспектора заведено уголовное дело о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он задержан.