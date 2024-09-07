Вестник Кавказа

Горы Алматы потрясло небольшое землетрясение

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские сейсмологи сегодня утром зафиксировали небольшое землетрясение на границе Казахстана и Китая, подземные толчки ощущались в горных селах Алматинской области.

Сегодня, 2 ноября, в 10:50 по времени Астаны (8:50 мск) казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщили в МЧС Казахстана.

Его очаг располагался на границе Кыргызстана и Китая в 258 км. на юго-восток от Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Магнитуда землетрясения не сообщается, однако подземные толчки интенсивностью до 2 баллов отчетливо ощущались в горных селах Нарынкол Раимбекского р-на и Кеген Кегенского р-на Алматинской области.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, добавили в МЧС страны.

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