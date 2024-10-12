Вестник Кавказа

В пяти населенных пунктах Волгодонского района пропала вода

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области из-за аварии на сетях электроснабжения сегодня днем произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за которого без воды осталась часть Волгодонского района области.

Из-за аварии на сетях, снабжающих электроэнергией насосные станции, в пяти населенных пунктах Волгодонского района Ростовской области прекратилась подача холодной воды, написал в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии частично приостановлена подача холодного водоснабжения в хутора Ясырев, Пирожок, Степной, Рябичев, Потапов"

- Сергей Сизиков

Сейчас ремонтные бригады коммунальных служб района проводят восстановительные работы, которые планируется завершить до 20:00 мск, добавил донской министр.

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