Лидер грузинской оппозиции Гварамия попросил палатки у граждан

Деятель грузинского протеста Ника Гварамия запросил помощь палатками у граждан страны, намекнув на более основательную протестную активность в Тбилиси.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия через социальные сети обратился к гражданам Грузии с просьбой подарить или продать палатки.

«Если у вас есть средние и большие палатки, свяжитесь с нами. Если подарите — будем рады, если продадите — тоже будем рады. Количество не ограничено»

— Ника Гварамия



Цель своей просьбы Гварамия не обозначил, но, вероятно, это связано с подготовкой оппозиции к новым протестам.

Также в своем сообщении оппозиционный деятель подчеркнул, что "не собирается ничего скрывать", отметив, что за ним следит полиция и прокуратура.

Напомним, что 28 октября состоялась акция протеста против итогов выборов у здания парламента Грузии. Мероприятие прошло без каких-либо инцидентов, протестующие после окончания акции разошлись по домам.