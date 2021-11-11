Вестник Кавказа

Лидер грузинской оппозиции Гварамия попросил палатки у граждан

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Деятель грузинского протеста Ника Гварамия запросил помощь палатками у граждан страны, намекнув на более основательную протестную активность в Тбилиси.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия через социальные сети обратился к гражданам Грузии с просьбой подарить или продать палатки. 

«Если у вас есть средние и большие палатки, свяжитесь с нами. Если подарите — будем рады, если продадите — тоже будем рады. Количество не ограничено»

— Ника Гварамия


Цель своей просьбы Гварамия не обозначил, но, вероятно, это связано с подготовкой оппозиции к новым протестам. 

Также в своем сообщении оппозиционный деятель подчеркнул, что "не собирается ничего скрывать", отметив, что за ним следит полиция и прокуратура. 

Напомним, что 28 октября состоялась акция протеста против итогов выборов у здания парламента Грузии. Мероприятие прошло без каких-либо инцидентов, протестующие после окончания акции разошлись по домам.

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