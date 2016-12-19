Грузия обзаведется консульствами Шри-Ланки

В Грузии сообщили о скором открытии консульств Шри-Ланки в Батуми и Тбилиси. Грузию в Шри-Ланке представляет посол в Индии.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подписал распоряжения об открытии консульств Шри-Ланки в Тбилиси и Батуми.

Консульство в Тбилиси будет охватывать восточную часть Грузии, а диппредставительство в Батуми возьмет на себя Запад страны, включая Аджарию.

Отмечается, что консульства в указанных грузинских городах станут первыми дипломатическими представительствами Шри-Ланки в стране.

Стоит добавить, что сегодня Грузию в Шри-Ланке представляет грузинский посол в Индии.