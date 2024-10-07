Жители Сочи определят пляжи для благоустройства

Власти курортного Сочи уже начали подготовку к новому курортному сезону 2025 года, и стартовала она с опроса местных жителей, которым предложено определить городские пляжи, которые следует обустроить к началу высокого сезона.

Сегодня Telegram-канал "МЦУ Сочи" предложил жителям города-курорта выбрать те городские пляжи, которые следует привести в порядок к курортному сезону 2025 года.

"Для подготовки к новому курортному сезону 2025 года приглашаем вас принять участие в определении пляжных территорий, требующих, по вашему мнению, наиболее пристального внимания. В том числе - для последующего формирования предложений по благоустройству и повышению уровня использования"

- "МЦУ Сочи"

Пожелания местных жителей как нельзя лучше помогут понять, какие изменения нужны для создания комфортной городской среды и улучшения пляжных территорий, в том числе и для многочисленных туристов, выбирающих отдых на легендарном курорте, говорится в сообщении.

Опрос продлится две недели - до 14 ноября 2024 года, а власти города-курорта пообещали, что учтут все пожелания его жителей.