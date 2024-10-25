Вестник Кавказа

Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку

Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Мероприятие по высадке деревьев, где одним из участников стала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, прошло в азербайджанской столице. По итогам, были высажены тысячи сосен.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева стала участником акции по высадке деревьев. Она была организована в Сабунчинском районе Баку.

В течение мероприятия было высажено порядка 1 тыс эльдарских сосен при помощи неравнодушных активистов Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и COP29.

Событие подготовили в качестве поддержки заявления президента Азербайджана, в котором он назвал нынешний год «Годом солидарности во имя зеленого мира». Помимо этого, оно поддержало ценности предстоящего COP29 и современные экологические инициативы в целом.

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Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
Лейла Алиева поучаствовала в акции по высадке деревьев в Баку
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