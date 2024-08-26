Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте

Мероприятие "Ульвият", приуроченное ко Дню Победы 8 Ноября, состоялось в Сумгайыте в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Сумгайытского реабилитационного центра – в нем приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
На открытии выступил струнный квартет Сумгайытского музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.
Лейла Алиева с представленными на мероприятии произведениями искусства, включая произведения изобразительного искусства, фигуры каменного литья и художественную резьбу по дереву, а также ткацкие изделия и многое другое. В программу мероприятия также вошла выставка кулинарных изделий, которые были изготовлены членами семьи шехида.
Патриотические песни на мероприятии исполнила хоровая группа "Зефер седасы", в которую входят дети шехидов.
В завершение мероприятия сотрудники центра и лица с ограниченными возможностями здоровья вместе исполнили турецкий танец. Участникам представили также инклюзивный танец гази Карабахской войны и сотрудников центра.