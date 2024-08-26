Вестник Кавказа

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева стала участницей мероприятия ко Дню Победы 8 ноября, которое прошло в Сумгайыте. Оно состоялось в городском Центре Гейдара Алиева.

Мероприятие "Ульвият", приуроченное ко Дню Победы 8 Ноября, состоялось в Сумгайыте в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Сумгайытского реабилитационного центра – в нем приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На открытии выступил струнный квартет Сумгайытского музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

Лейла Алиева с представленными на мероприятии произведениями искусства, включая произведения изобразительного искусства, фигуры каменного литья и художественную резьбу по дереву, а также ткацкие изделия и многое другое. В программу мероприятия также вошла выставка кулинарных изделий, которые были изготовлены членами семьи шехида.

Патриотические песни на мероприятии исполнила хоровая группа "Зефер седасы", в которую входят дети шехидов.

В завершение мероприятия сотрудники центра и лица с ограниченными возможностями здоровья вместе исполнили турецкий танец. Участникам представили также инклюзивный танец гази Карабахской войны и сотрудников центра.

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Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Ульвият" в Сумгайыте
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