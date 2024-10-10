На COP-29 представят опыт российского неправительственного сектора по климатической адаптации

11 ноября, в первый день климатического саммита в павильоне Российской Федерации участники экспертной сессии представят свои практики и и проекты по адаптации к климатическим изменениям.

В мероприятии примут участие представители российских НКО, институтов развития, корпораций: Фонда «Чистые моря», Ассоциации «АРВИС», Газпромбанка, Русала, Всероссийского молодежного экологического центра «Экосистема». Организаторами мероприятия выступают Российское экологическое общество и Центр зеленой дипломатии РУДН.

По словам главы общества Рашида Исмаилова, сегодня политически важно транслировать миру передовой опыт России в деле сохранения планеты:

Нам есть чем делиться с прогрессивным международным сообществом. Привезем в Баку успешные проекты и инициативы. Фокус делаем на неправительственном секторе, там большой потенциал для поддержки усилий властей по адаптации к климатическим изменениям.