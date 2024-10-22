В Казахстане ограничили движение на двух дорогах в сторону России

Из-за приближающейся зимы движение на некоторых участках дорог Казахстана в сторону России будет ограничено. Ограничения будет действовать до конца зимнего периода.

Национальный оператор дорог Казахстана "КазАвтоЖол" анонсировал начало зимнего режима эксплуатации транспортных магистралей. В рамках этого режима с 1 ноября будет ограничено движение на участках двух дорог в сторону России.

Сообщается, что будет ограничено движение для грузового транспорта с прицепами, а также для автобусов.

Движение будет ограничено с 19:00 на дороге "Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи", на участке от 46 по 66 км. Также с 20:00 до 6:00 будут введены ограничения на участке от 94 до 104 км трассы "Усть-Каменогорск - Риддер граница Российской Федерации".

В дорожной компании объяснили эти меры профилактикой дорожно-транспортных инцидентов в сложных метеоусловиях.