Правящая партия в Грузии заметила признаки революции в действиях оппозиции

В готовящемся плане оппозиции можно заметить элементы революции и госпереворота. С таким заявлением выступил представитель «Грузинской мечты».

В плане оппозиции по непризнанию парламентских выборов видны элементы, характерные для государственных переворотов и революций, рассказал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский. Речь идет об объявлении митинга, где оппозиция представит подробный план дальнейших действий.

«Единственное, чем можно назвать план, который вынашивают эти политические субъекты, – это вредительство. Этот их план явно содержит признаки совершения госпереворота и развития революционных процессов»

- Гия Вольский

Объединенная оппозиция приняла решение о проведении митинга на недавнем заседании, где отсутствовала партия бывшего премьера Георгия Гахария «За Грузию». Акция протеста намечена на 4 ноября, в понедельник, и пройдет около парламента в Тбилиси.

Отсутствие на совещании партии «За Грузию» говорит об отсутствии единства в оппозиции, подчеркивают соратники «Грузинской мечты». Сами они говорят, что имеют другой план.