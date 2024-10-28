Вестник Кавказа

Микроавтобус и иномарка столкнулись на трассе в Армении

Микроавтобус и иномарка столкнулись на трассе в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На трассе в западной части Армении произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.

На западе Армении произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и легковой машины Opel. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Авария случилась на трассе Армавир - Гюмри.

В результате столкновения погибла одна из пассажирок автомобиля Opel. В ДТП также пострадали водитель и еще один пассажир легковушки, их отвезли в больницу.

Виновник аварии на данный момент не установлен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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