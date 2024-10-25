Мужчина взорвал гараж своего соседа на севере Армении

Двое жителей Дилижана долгие годы не могли решить давний земельный спор. В какой-то момент один из них решил взорвать гараж оппонента.

В городе Дилижан, расположенном на севере Армении, 56-летний местный житель взорвал гараж своего соседа. Об этом рассказали в Следственном комитете страны.

Случай произошел в ночь с 29 на 30 октября.

По данным следствия, между двумя мужчинами существовал давний земельный спор. В прошлом между ними вспыхивали конфликты с применением насилия, но их удалось урегулировать в суде. Тем не менее, наладить отношения граждане не смогли, после чего один из них заложил бомбу в яме соседского гаража.

В результате взрыва пострадал сам гараж, а также находящаяся в нем машина ВАЗ-2110.

Ведется расследование. Подозреваемого собираются арестовать.