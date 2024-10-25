Премьера шоу для всей семьи «Богатыри» состоится в Москве

Новое семейное шоу появилось в России. Четыре богатыря: кавказский, славянский, северный и алтайский объединяются и вершат подвиги ради мира и справедливости.

В Москве 2 ноября на площадке Международного Центра Самбо в Лужниках публике впервые представят новое семейное шоу «Богатыри».

Шоу создано по мотивам древнерусских сказок и былин, повествует о доблести, отваге и любви. Впервые северный, кавказский, славянский и алтайский богатыри объединятся, чтобы совершить великий подвиг, вместе они – мощная сила.

«Дружба богатырей крепка, как сталь, а отвага — безгранична. Они — не просто герои сказок, а воплощение вечных ценностей. Русский богатырь может и должен стать примером для младшего поколения»

– генеральный продюсер шоу Наталья Локтева

В образах четырех богатырей воплотятся самобытные традиции народов многонациональной России. Режиссер проекта Илья Архипов отмечает: ради добра и справедливости нужно объединяться. Именно в единстве народов сила России.

Шоу объединяет такие жанры как мюзикл, цирк, комедия, драма, театр кукол. Для шоу были созданы новые аранжировки композиции «Богатырская наша сила» Александры Пахмутовой, песня группы «Любэ» «От волги и до Енисея» и другие эстрадные хиты.

Голосом Соловья Разбойника стал Иван Охлобыстин, злодея играет финалист шоу «Титаны» Владимир Вострецов. Также в шоу принимает участие певица MATANYA из проекта «Голос», она предстанет в образе Авроры.

Современные спецэффекты, видеоконтент, впечатляющие декорации дадут зрителям возможность ощутить себя участниками шоу.