Электротранспорт привлек внимание жителей Сочи

Специалисты "Яндекс Поиска" оценили спрос на электротранспорт в разных городах России. В список попали Сочи, Москва и Краснодар.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных видов электротранспорта за 2024 год заняли электросамокаты, согласно исследованию "Яндекс Поиска". На них приходится более 50% запросов пользователей. Следом идут электровелосипеды, электромотоциклы и скутеры.

Самым дешевым видом "зеленого" транспорта стали гироскутеры: в среднем россияне могут купить его за 12 тыс рублей.

"В большинстве категорий цены снизились, сильнее всего у электроскейтов (почти в два раза). При этом моноколеса стали единственным видом электротранспорта, который подорожал за год. Их средняя цена выросла почти в два раза и достигла 192 тысяч рублей"

- исследование

Согласно ему, электротранспорт пользуется наибольшей популярностью у жителей Сочи. Среди городов с населением свыше 1 млн человека ими особенно интересуются в Москве и Краснодаре.