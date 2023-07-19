Кашаган набирает мощность после капремонта

Казахстанское нефтегазовое месторождение Кашаган снова в строю – на нем завершился капитальный ремонт, и сейчас добыча голубого топлива возвращается к начальному уровню.

Казахстанские энергетики завершили капитальный ремонт на месторождении Кашаган, сообщили в Минэнерго страны.

"Ремонт на Кашагане по подключению и вводу в эксплуатацию нового входного газосепаратора с полной остановкой производства проведен в период 7 – 28 октября 2024 г. Планируется постепенный выход на доремонтный уровень"

- Минэнерго Казахстана

По данным на минувшие сутки, 1 ноября, добыча газа восстановлена на 80%, добавили в министерстве, передает Sputnik Казахстан.

Весь газ из Кашагана, а это 20% годовой добычи всего Казахстана, будет направлен на внутренний рынок. Ожидается, что к 2027 году после завершения инфраструктурных работ месторождение будет выдавать более 700 тыс т сжиженного нефтяного газа.