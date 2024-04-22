Добыча газа в Казахстане за год составит 60 млрд кубометров

В этом году в Казахстане добыча газа превысит 60 млрд кубометров. Основные источники газа в стране - Карачаганак и Тенгиз.

В Казахстане в этом году добыча газа возрастет до почти 60,5 млрд кубометров, следует из совместного прогноза Минэнерго республики и нацкомпании QazaqGaz.

«За 2023 год добыча газа Республики Казахстан составила 59,063 млрд м3. <…> Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет. Так, согласно прогнозному балансу газа в 2024 году ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3»

– Минэнерго Казахстана

Ожидаемое потребление газа внутри страны в 2024 году - до 21 млрд куб м.

Основные объемы газа добываются на трех месторождениях: Карачаганак - 38%; Тенгиз - 27%; Кашаган - 20%.