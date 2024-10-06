Вестник Кавказа

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана будут обновлять свои важные объекты за счет инвестиций – проект подразумевает модернизацию не только мощностей электрогенерации, но и коммунальной инфраструктуры.

Власти Казахстана разработали национальный проект, согласно которому в модернизацию объектов энергетики и коммунального хозяйства страны будет инвестировано около $20 млрд заемных средств, рассказал сегодня на круглом столе по международным инвестициям заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Обновят все – в первую очередь проект затронет сферу электроэнергетики – это не только электростанции, но и десятки тысяч километров линий электропередач. Также обновят и жизненно важные артерии коммунальной инфраструктуры – ТЭЦ, теплосети, объекты водоснабжения и водоотведения, передает "АиФ Казахстан".

Утвердят проект до конца года: согласно документу, модернизация и строительство новых мощностей в электроэнергетике потребует $4,7 млрд инвестиций, остальные средства пойдет на масштабную реконструкцию инфраструктуры ЖКХ. Рассчитан проект на пять лет, добавил заместитель премьер-министра.

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