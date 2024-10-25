Угарный газ отравил жительницу Ингушетии

В Ингушетии женщина отравилась бытовым газом. Причина – неправильное использование водонагревателя. Состояние пострадавшей стабильное.

Жительница Ингушетии отравилась угарным газом, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба республиканского МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. В ведомство поступил сигнал о том, что женщина отравилась газом и ее доставили в больницу Назрани.

После проверки стало известно, что причиной отравления стало неправильное использование водонагревательного прибора.

В пресс-службе министерства добавили, что в настоящее время состояние пострадавшей стабильное.