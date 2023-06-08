Международный фестиваль фотографии впервые стартует в Ереване

В течение ближайшего месяца в столице Армении будет идти Международный фестиваль фотографии. Его официальное открытие начнется через считанные часы.

Вечером 1 ноября в Ереване официально откроется Международный фестиваль фотографии, стартовавший 28 октября. Об этом рассказали в городской мэрии.

Торжественная церемония пройдет в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

В фестивале планируется участие известных фотографов из разных стран. На нем будут выставлены фотографии столицы республики, которые раньше нигде не публиковались.

Кроме того, в рамках фестиваля обещают провести различные выставки, а также организовать семинары и обсуждения.

Напомним, столица Армении впервые принимает Международный фестиваль фотографии. Он будет идти месяц, до 28 ноября.