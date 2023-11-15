Фотограф из Турции стал автором снимка 2023 года

Французское агентство AFP выбрало снимок турецкого фотографа Адема Алтана фотографией года. На ней изображен житель Турции, держащий свою погибшую в результате землетрясения дочку.

Снимок турецкого фотографа Адема Алтана признал фотографией 2023 года по версии французского информационного агентства AFP (Agence France-Presse).

На фотографии изображен турок Месут Ханчер, который держит за руку свою дочь, погибшую в результате мощных землетрясений в Турции в феврале этого года.

Снимок был сделан Алтаном спустя три недели после катастрофы. Данная фотография вышла на первых полосах многих газет по всему миру, интернет пользователи просмотрели ее более миллиона раз.

Данный снимок стал символом трагедии, которая унесла свыше 50 тыс жизней, и привлекло внимание к его семье.

Ханчер в момент землетрясение находился в своей пекарне. Позвонив домой, он обнаружил, его младшая дочь Ырмак находилась у бабушки в восьмиэтажном доме, в то время как его жена и трое остальных детей находились в безопасности.

Поспешив к дому своей мамы, Ханчер увидел оставшуюся от многоэтажки груду щебня, а посреди завалов и мусора была его дочь. До прибытия спасателей местные жители искали и пытались вытащить находящихся под завалами людей своими силами. Не сумев достать свою дочь, мужчина сидел рядом с ней.