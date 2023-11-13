Иран и Турция пережили два землетрясения

В Иране и Турции сегодня случилось по землетрясению – оба были небольшой силы и не привели к трагическим последствиям.

Серия землетрясений произошла сегодня на Ближнем Востоке – сначала подземные толчки были зафиксированы на юге Ирана, затем на востоке Турции.

Около 13:45 по московскому времени землетрясение с магнитудой 4,2-4,5 было отмечено в приморской провинции Хормозган. Очаг залегал в 20 км под городом Хамир – то есть около 54 км от крупного иранского порта Бендер-Аббас.

Спустя 2,5 часа началось более слабое землетрясение в Турции, в провинции Малатья. Его магнитуда достигла только 3,5, а очаг был менее глубоким – 7,55 км под районом Ешилюрт.

В обоих случаях СМИ ничего не сообщают о каких-либо жертвах или разрушения в результате подземных толчков.