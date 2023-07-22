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Женщины не раз ломали стереотипы, доказывая, что могут добиться всего. В этом материале расскажем о первых женщинах в искусстве Турции. Их объединяет не только первенство в своих сферах, но и родной город - Стамбул.

Первая женщина-фотограф

Йылдыз Моран считается первым профессиональным фотографом-женщиной с академическим образованием. Она родилась в турецкой столице в 1932 году. Училась в американском колледже Роберта в Стамбуле – старейшем американским учебном заведении за пределами США, а в 1950 году отправилась в Великобританию изучать фотографию. Там училась в Техническом колледже Блумсбери и в Техническом колледже Илинга, а затем она стала ассистировать известному фотографу Джону Викерсу, который знаменит своими работами, снятыми в английских театрах.

Моран успешно сочетала технические и теоретические знания с опытом студийной и сценической фотографии. Ее первая выставка прошла в Кембридже в 1953 году, потом прошло еще пять выставок в Лондоне, которые вызвали большой интерес. Йылдыз Моран прославилась как один из лучших фотографов всех времен благодаря новой перспективе и эстетике, которые привнесла в фотографию.

Первая женщина-художник

Михри Мюшфик-Ханым считается в Турции первой художницей. Она родилась в Стамбуле в 1886 году, получила хорошее образование, помимо живописи увлекалась литературой и музыкой, обучалась у Фаусто Зонаро, который во времена правления султана Абдул-Хамида II был придворным художником. В своих работах сочетала разные стили и идеи: на ее на картинах можно увидеть смешение европейского и восточного стилей.

Также в ее работах прослеживаются идеи кубизма и экспрессионизма, которые в то время были очень популярны. Художница преподавала в стамбульском Педагогическом колледже для девочек и в Академии изящных искусств. Среди художников, которых она обучала: Назлы Эджевит, Алие Бергер и Фахрониса Зейд.

Первая женщина-скульптор

Первой женщиной-скульптором Турции считается Сабиха Зия Бенгюташ. Она родилась в Стамбуле в 1904 году, с детства интересовалась изобразительным искусством, в 1920 году поступила на отделение живописи в стамбульскую Академию изящных искусств. Через год там же она начала изучать скульптуру, став первым студентом женского пола в классе. Сабиха быстро познала секреты этой профессии.

Выиграв государственную стипендию, отправилась учиться в римскую Академию изящных искусств. Создавала скульптуры и бюсты многих известных людей, в том числе основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также второго президента страны Исмета Инёню.

Первая оперная певица

Первой оперной певицей Турции считается Семиха Берксой. Она родилась в Стамбуле, обучалась музыке и изобразительному искусству. Артистическую карьеру начала в 1931 году. Ее первой ролью стал персонаж по имени Семиха из фильма "На улицах Стамбула" режиссера Мухсина Эртугрула. Фильм был первой звуковой картиной в Турции.

Пела в оперетте, а в 1934 году получила роль в опере "Ёзсой", ставшей первым произведением этого жанра в Турции. Выступала за рубежом.