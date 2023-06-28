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Что можно и что нельзя женщинам в Саудовской Аравии 

Екатерина Винник
Артисты WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Еще недавно женщины в Саудовской Аравии сталкивались с огромным количеством ограничений: система опекунства со стороны мужчины-родственника, полиция нравов, следившая за соблюдением правил. Расскажем, как и что изменилось в Саудовской Аравии с точки зрения прав женщин, что можно и что нельзя сегодня гражданкам арабского государства.

Женщины в Саудовской Аравии: 1932-1980 годы

В королевстве Саудовская Аравия запреты для женщин действовали с самого основания богатого нефтью государства, то есть с 1932 года, тем не менее строгими они не были. В первые десятилетия Саудовская Аравия представляла собой объединение самых разных арабских культур, где были и пустынные племена с многовековыми традициями, и космополитичные сообщества прибрежных городов. Ислам в наиболее консервативном его выражении стал религией всей страны, однако практиковался он в различных формах в зависимости от региона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как такового единого свода правил для женщин не было. Так называемый ”протокол одежды” различался в зависимости от принадлежности к тому или иному племени, семье и классу. Для женщин Саудовской Аравии не было ничего зазорного в том, чтобы носить короткую абайю или ходить в скромной одежде, но без верхней накидки вообще. Общаться с мужчиной, который не является ни родственником, ни мужем, тоже запрещено не было. Однако спустя полвека после образования Саудовской Аравии ситуация резко изменилась. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фундаменталисты и женщины

Изменения произошли на фоне активизации исламистских или фундаменталистских, как их называют на Западе, течений. Фундаментализм предусматривает институционализацию исламских законов и социальных принципов. Радикальные перемены начались в 1979 году после нападения на Мечеть аль-Харам, инициированного религиозными критиками монархии, заигрывавшей с Западом и стремившийся к большей открытости. Укрепление позиций ультраконсерватизма спровоцировало серьезный сдвиг в государственной политике, и прежде всего его ощутила женская часть населения страны. Широкие права были обеспечены Комитету по поощрению добродетели и предотвращению порока или полиции нравов. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое полиция нравов 

Религиозная полиция (другие названия: мутава, полиция нравов, Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока) в Саудовской Аравии появилась в 1940 году, но значительные полномочия она получила через 40 лет - в 1980-х. Мутава следила за выполнением религиозных правил и предписаний, в первую очередь, со стороны женщин.

Полиция нравов исполняла свои функции до 2016 года: 

  • проводила досмотры и задержания
  • допрашивала нарушителей
  • применяла силу в отношении правонарушителей.

В 2016 году кабинет министров Саудовской Аравии лишил мутаву большей части привилегий и полномочий на фоне резкой критики в отношении членов Комитета, действия которого неоднократно приводили к трагическим последствиям.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что было запрещено женщинам в Саудовской Аравии?

После 1979 года женщинам в королевстве было запрещено: 

  • покидать место проживания без махрама (лица мужского пола, обеспечивающего опекунство)
  • государственные услуги напрямую не предоставлялись
  • выйти замуж по собственному желанию нельзя 
  • ношение абайи, никаба или хиджаба стало обязательным
  • у женщин не было права на справедливый суд, так как свидетельские показания женщин оценивались ниже, чем мужчин
  • посещать спортивные мероприятия было запрещено, как и путешествовать в одиночку 
  • возможности вести бизнес не было
  • открывать банковский счет запрещено 
  • получать опеку над детьми при разводе невозможно
  • ряд медицинских процедур был запрещен
  • работать можно было только с женщинами, большинство профессий для женщин стали недоступными
  • участие в выборах и право голоса не предусматривались
  • сидеть за рулем было нельзя, как и плавать в общественных бассейнах и примерять одежду в примерочных. 

Все запреты в отношении жительниц Саудовской Аравии, в первую очередь, определялись исламскими предписаниями, устанавливающими религиозные и нравственные ценности мусульман.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наказание для женщин 

Женщины Саудовской Аравии, осмелившиеся в той или иной форме нарушить предписанные для них правила, попадали в специально созданную для них систему исправительных учреждений - Дар Аль Рея (Dar Al Reaya), которая также получила название ”дома заботы”. 

По данным министерства человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии, в ”домах заботы” содержатся женщины двух типов: 

  1. те, кто нуждается в ”социальной корректировке и укреплении религиозной веры” 
  2. те, кому меньше 30 лет и кто ждет судебного разбирательства. 

Сведений о Dar Al Reaya мало. Однако на протяжении многих лет угроза оказаться в одном из ”домов заботы” обеспечивала соблюдение системы ”опекунства”. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщины Саудовской Аравии обретают права 

Пока женщины государства в Персидском заливе пребывали под жестким контролем системы норм и правил, были те, кто боролся за обеспечение гендерного равноправия. К сожалению, большинство из тех, кто открыто выступал против традиционной системы, оказывались в исправительных учреждениях.  Ситуация начинает меняться в период правления шестого короля Саудовской Аравии - Абдаллы ибн Абдул-Азиза. В 2005 году в интервью американскому каналу ABC он заявил: 

Я твердо верю в права женщин. Моя мама, сестра, дочь и жена - женщины.

Во время своего правления король Абдалла ибн Абдул-Азиз расширил права саудиток:

  • они получили право голоса
  • участие в муниципальных выборах не воспрещалось 
  • 30 женщин попали в Меджлис аш-Шура - консультативный орган, разрабатывающий и направляющий законопроекты на рассмотрение королю. 
  • впервые в истории женщина стала заместителем министра образования. 

Смягчение радикальной позиции в отношении женской части населения страны было продиктовано либерализацией королевства в целом. Одним из важнейших достижений в отношении свобод и прав женщин при короле Абдалла ибн Абдул-Азизе стало предоставление им расширенных возможностей для обучения в иностранных университетах и колледжах, благодаря чему сформировалось новое поколение квалифицированных кадров. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наследный принц меняет правила 

Несмотря на определенную либерализацию в отношении женщин при короле Абдалла ибн Абдул-Азизе, в 2016 году Доклад о глобальном гендерном разрыве поставил королевство Персидского залива на 141 (из 144) место в мире. По данным отчета за 2022 год, Саудовская Аравия уже 127-я из 153 государств. Достигнуть значительного за семь лет прогресса удалось за счет реформ наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который предложил программу экономических и социальных реформ под названием ”Видение 2030”. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

”Видение 2030” и права женщин 

Экономические и социальные реформы с целью диверсификации экономики и открытия королевства для мира не могли бы быть обеспечены без включения в них женщин, составляющих почти половину населения страны. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что сегодня можно женщинам в Саудовской Аравии: 

  1. Система опекунства над женщинами отменена 
  2. С 21 года гражданки Саудовской Аравии могут получить паспорт и отправляться за границу 
  3. Дискриминация на рабочем месте карается законом
  4. Женщины могут выбирать место жительства 
  5. Женщины вправе получить опеку над детьми после развода 
  6. В ограниченной форме женщина может подать на развод
  7. Женщины теперь могут водить автомобиль
  8. Концерты, спортивные и другие публичные мероприятия больше не запрещены 
  9. Женщины могут занимать должности в армии, службах паспортного контроля и прокуратуре 
  10. Женщины могут открывать бизнес и получать банковские услуги
  11. Ношение абайи и хиджаба теперь опционально.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что изменилось для женщин в Саудовской Аравии 

Благодаря реформам жизнь женщин королевства ощутимо изменилась: 

  • Женщины представлены во всех сферах и отраслях экономики, а первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии уже успела побывать в космосе. 
  • Уровень безработицы среди женщин упал до 15,4% в первом квартале 2023 года 
  • Женщины занимают высокие посты как в правительстве, так и в крупнейших корпорациях
  • Женщины составляют 2,5 млн потенциальных новых водителей в государстве Персидского залива 
  • Женщины активно участвуют в местных и международных спортивных соревнованиях. 

Обеспечение прав женщин парадоксальным образом упростило жизнь мужчин, поскольку освободило их от необходимости везде сопровождать женщин, а также от критики в случае ”недобросовестного” выполнения своих обязательств. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Либерализация Саудовской Аравии

Либерализация, проводимая Эр-Риядом, была бы невозможна без обеспечения базовых прав женщин. Несмотря на то, что гендерное неравенство все еще актуально, женщины, в частности, зарабатывают меньше, чем мужчины, и до сих пор не могут выйти замуж по собственной воле, прогресс, без сомнения, очевиден. Совершенно закономерно, что либерализация положения и статуса женщины обеспечивает как укрепление экономики королевства, что является одной из заявленных целей ”Видения-2030”, так и обеспечивает позитивный образ страны в Персидском заливе, многие годы остававшейся закрытой для большей части мира. 

Что нужно знать перед поездкой в Саудовскую Аравию

Что нужно знать перед поездкой в Саудовскую Аравию

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