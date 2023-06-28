Что можно и что нельзя женщинам в Саудовской Аравии 

Женщины в Саудовской Аравии: 1932-1980 годы
В королевстве Саудовская Аравия запреты для женщин действовали с самого основания богатого нефтью государства, то есть с 1932 года, тем не менее строгими они не были. В первые десятилетия Саудовская Аравия представляла собой объединение самых разных арабских культур, где были и пустынные племена с многовековыми традициями, и космополитичные сообщества прибрежных городов. Ислам в наиболее консервативном его выражении стал религией всей страны, однако практиковался он в различных формах в зависимости от региона.
Как такового единого свода правил для женщин не было. Так называемый ”протокол одежды” различался в зависимости от принадлежности к тому или иному племени, семье и классу. Для женщин Саудовской Аравии не было ничего зазорного в том, чтобы носить короткую абайю или ходить в скромной одежде, но без верхней накидки вообще. Общаться с мужчиной, который не является ни родственником, ни мужем, тоже запрещено не было. Однако спустя полвека после образования Саудовской Аравии ситуация резко изменилась.
Фундаменталисты и женщины
Изменения произошли на фоне активизации исламистских или фундаменталистских, как их называют на Западе, течений. Фундаментализм предусматривает институционализацию исламских законов и социальных принципов. Радикальные перемены начались в 1979 году после нападения на Мечеть аль-Харам, инициированного религиозными критиками монархии, заигрывавшей с Западом и стремившийся к большей открытости. Укрепление позиций ультраконсерватизма спровоцировало серьезный сдвиг в государственной политике, и прежде всего его ощутила женская часть населения страны. Широкие права были обеспечены Комитету по поощрению добродетели и предотвращению порока или полиции нравов.
Что такое полиция нравов
Религиозная полиция (другие названия: мутава, полиция нравов, Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока) в Саудовской Аравии появилась в 1940 году, но значительные полномочия она получила через 40 лет - в 1980-х. Мутава следила за выполнением религиозных правил и предписаний, в первую очередь, со стороны женщин.
Полиция нравов исполняла свои функции до 2016 года:
- проводила досмотры и задержания
- допрашивала нарушителей
- применяла силу в отношении правонарушителей.
В 2016 году кабинет министров Саудовской Аравии лишил мутаву большей части привилегий и полномочий на фоне резкой критики в отношении членов Комитета, действия которого неоднократно приводили к трагическим последствиям.
Что было запрещено женщинам в Саудовской Аравии?
После 1979 года женщинам в королевстве было запрещено:
- покидать место проживания без махрама (лица мужского пола, обеспечивающего опекунство)
- государственные услуги напрямую не предоставлялись
- выйти замуж по собственному желанию нельзя
- ношение абайи, никаба или хиджаба стало обязательным
- у женщин не было права на справедливый суд, так как свидетельские показания женщин оценивались ниже, чем мужчин
- посещать спортивные мероприятия было запрещено, как и путешествовать в одиночку
- возможности вести бизнес не было
- открывать банковский счет запрещено
- получать опеку над детьми при разводе невозможно
- ряд медицинских процедур был запрещен
- работать можно было только с женщинами, большинство профессий для женщин стали недоступными
- участие в выборах и право голоса не предусматривались
- сидеть за рулем было нельзя, как и плавать в общественных бассейнах и примерять одежду в примерочных.
Все запреты в отношении жительниц Саудовской Аравии, в первую очередь, определялись исламскими предписаниями, устанавливающими религиозные и нравственные ценности мусульман.
Наказание для женщин
Женщины Саудовской Аравии, осмелившиеся в той или иной форме нарушить предписанные для них правила, попадали в специально созданную для них систему исправительных учреждений - Дар Аль Рея (Dar Al Reaya), которая также получила название ”дома заботы”.
По данным министерства человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии, в ”домах заботы” содержатся женщины двух типов:
- те, кто нуждается в ”социальной корректировке и укреплении религиозной веры”
- те, кому меньше 30 лет и кто ждет судебного разбирательства.
Сведений о Dar Al Reaya мало. Однако на протяжении многих лет угроза оказаться в одном из ”домов заботы” обеспечивала соблюдение системы ”опекунства”.
Женщины Саудовской Аравии обретают права
Пока женщины государства в Персидском заливе пребывали под жестким контролем системы норм и правил, были те, кто боролся за обеспечение гендерного равноправия. К сожалению, большинство из тех, кто открыто выступал против традиционной системы, оказывались в исправительных учреждениях. Ситуация начинает меняться в период правления шестого короля Саудовской Аравии - Абдаллы ибн Абдул-Азиза. В 2005 году в интервью американскому каналу ABC он заявил:
Я твердо верю в права женщин. Моя мама, сестра, дочь и жена - женщины.
Во время своего правления король Абдалла ибн Абдул-Азиз расширил права саудиток:
- они получили право голоса
- участие в муниципальных выборах не воспрещалось
- 30 женщин попали в Меджлис аш-Шура - консультативный орган, разрабатывающий и направляющий законопроекты на рассмотрение королю.
- впервые в истории женщина стала заместителем министра образования.
Смягчение радикальной позиции в отношении женской части населения страны было продиктовано либерализацией королевства в целом. Одним из важнейших достижений в отношении свобод и прав женщин при короле Абдалла ибн Абдул-Азизе стало предоставление им расширенных возможностей для обучения в иностранных университетах и колледжах, благодаря чему сформировалось новое поколение квалифицированных кадров.
Наследный принц меняет правила
Несмотря на определенную либерализацию в отношении женщин при короле Абдалла ибн Абдул-Азизе, в 2016 году Доклад о глобальном гендерном разрыве поставил королевство Персидского залива на 141 (из 144) место в мире. По данным отчета за 2022 год, Саудовская Аравия уже 127-я из 153 государств. Достигнуть значительного за семь лет прогресса удалось за счет реформ наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который предложил программу экономических и социальных реформ под названием ”Видение 2030”.
”Видение 2030” и права женщин
Экономические и социальные реформы с целью диверсификации экономики и открытия королевства для мира не могли бы быть обеспечены без включения в них женщин, составляющих почти половину населения страны.
Что сегодня можно женщинам в Саудовской Аравии:
- Система опекунства над женщинами отменена
- С 21 года гражданки Саудовской Аравии могут получить паспорт и отправляться за границу
- Дискриминация на рабочем месте карается законом
- Женщины могут выбирать место жительства
- Женщины вправе получить опеку над детьми после развода
- В ограниченной форме женщина может подать на развод
- Женщины теперь могут водить автомобиль
- Концерты, спортивные и другие публичные мероприятия больше не запрещены
- Женщины могут занимать должности в армии, службах паспортного контроля и прокуратуре
- Женщины могут открывать бизнес и получать банковские услуги
- Ношение абайи и хиджаба теперь опционально.
Что изменилось для женщин в Саудовской Аравии
Благодаря реформам жизнь женщин королевства ощутимо изменилась:
- Женщины представлены во всех сферах и отраслях экономики, а первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии уже успела побывать в космосе.
- Уровень безработицы среди женщин упал до 15,4% в первом квартале 2023 года
- Женщины занимают высокие посты как в правительстве, так и в крупнейших корпорациях
- Женщины составляют 2,5 млн потенциальных новых водителей в государстве Персидского залива
- Женщины активно участвуют в местных и международных спортивных соревнованиях.
Обеспечение прав женщин парадоксальным образом упростило жизнь мужчин, поскольку освободило их от необходимости везде сопровождать женщин, а также от критики в случае ”недобросовестного” выполнения своих обязательств.
Либерализация Саудовской Аравии
Либерализация, проводимая Эр-Риядом, была бы невозможна без обеспечения базовых прав женщин. Несмотря на то, что гендерное неравенство все еще актуально, женщины, в частности, зарабатывают меньше, чем мужчины, и до сих пор не могут выйти замуж по собственной воле, прогресс, без сомнения, очевиден. Совершенно закономерно, что либерализация положения и статуса женщины обеспечивает как укрепление экономики королевства, что является одной из заявленных целей ”Видения-2030”, так и обеспечивает позитивный образ страны в Персидском заливе, многие годы остававшейся закрытой для большей части мира.