Что можно и что нельзя женщинам в Саудовской Аравии 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще недавно женщины в Саудовской Аравии сталкивались с огромным количеством ограничений: система опекунства со стороны мужчины-родственника, полиция нравов, следившая за соблюдением правил. Расскажем, как и что изменилось в Саудовской Аравии с точки зрения прав женщин, что можно и что нельзя сегодня гражданкам арабского государства.

Женщины в Саудовской Аравии: 1932-1980 годы

В королевстве Саудовская Аравия запреты для женщин действовали с самого основания богатого нефтью государства, то есть с 1932 года, тем не менее строгими они не были. В первые десятилетия Саудовская Аравия представляла собой объединение самых разных арабских культур, где были и пустынные племена с многовековыми традициями, и космополитичные сообщества прибрежных городов. Ислам в наиболее консервативном его выражении стал религией всей страны, однако практиковался он в различных формах в зависимости от региона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как такового единого свода правил для женщин не было. Так называемый ”протокол одежды” различался в зависимости от принадлежности к тому или иному племени, семье и классу. Для женщин Саудовской Аравии не было ничего зазорного в том, чтобы носить короткую абайю или ходить в скромной одежде, но без верхней накидки вообще. Общаться с мужчиной, который не является ни родственником, ни мужем, тоже запрещено не было. Однако спустя полвека после образования Саудовской Аравии ситуация резко изменилась.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фундаменталисты и женщины

Изменения произошли на фоне активизации исламистских или фундаменталистских, как их называют на Западе, течений. Фундаментализм предусматривает институционализацию исламских законов и социальных принципов. Радикальные перемены начались в 1979 году после нападения на Мечеть аль-Харам, инициированного религиозными критиками монархии, заигрывавшей с Западом и стремившийся к большей открытости. Укрепление позиций ультраконсерватизма спровоцировало серьезный сдвиг в государственной политике, и прежде всего его ощутила женская часть населения страны. Широкие права были обеспечены Комитету по поощрению добродетели и предотвращению порока или полиции нравов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое полиция нравов

Религиозная полиция (другие названия: мутава, полиция нравов, Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока) в Саудовской Аравии появилась в 1940 году, но значительные полномочия она получила через 40 лет - в 1980-х. Мутава следила за выполнением религиозных правил и предписаний, в первую очередь, со стороны женщин.

Полиция нравов исполняла свои функции до 2016 года:

проводила досмотры и задержания

допрашивала нарушителей

применяла силу в отношении правонарушителей.

В 2016 году кабинет министров Саудовской Аравии лишил мутаву большей части привилегий и полномочий на фоне резкой критики в отношении членов Комитета, действия которого неоднократно приводили к трагическим последствиям.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что было запрещено женщинам в Саудовской Аравии?

После 1979 года женщинам в королевстве было запрещено:

покидать место проживания без махрама (лица мужского пола, обеспечивающего опекунство)

государственные услуги напрямую не предоставлялись

выйти замуж по собственному желанию нельзя

ношение абайи, никаба или хиджаба стало обязательным

у женщин не было права на справедливый суд, так как свидетельские показания женщин оценивались ниже, чем мужчин

посещать спортивные мероприятия было запрещено, как и путешествовать в одиночку

возможности вести бизнес не было

открывать банковский счет запрещено

получать опеку над детьми при разводе невозможно

ряд медицинских процедур был запрещен

работать можно было только с женщинами, большинство профессий для женщин стали недоступными

участие в выборах и право голоса не предусматривались

сидеть за рулем было нельзя, как и плавать в общественных бассейнах и примерять одежду в примерочных.

Все запреты в отношении жительниц Саудовской Аравии, в первую очередь, определялись исламскими предписаниями, устанавливающими религиозные и нравственные ценности мусульман.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наказание для женщин

Женщины Саудовской Аравии, осмелившиеся в той или иной форме нарушить предписанные для них правила, попадали в специально созданную для них систему исправительных учреждений - Дар Аль Рея (Dar Al Reaya), которая также получила название ”дома заботы”.

По данным министерства человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии, в ”домах заботы” содержатся женщины двух типов:

те, кто нуждается в ”социальной корректировке и укреплении религиозной веры” те, кому меньше 30 лет и кто ждет судебного разбирательства.

Сведений о Dar Al Reaya мало. Однако на протяжении многих лет угроза оказаться в одном из ”домов заботы” обеспечивала соблюдение системы ”опекунства”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщины Саудовской Аравии обретают права

Пока женщины государства в Персидском заливе пребывали под жестким контролем системы норм и правил, были те, кто боролся за обеспечение гендерного равноправия. К сожалению, большинство из тех, кто открыто выступал против традиционной системы, оказывались в исправительных учреждениях. Ситуация начинает меняться в период правления шестого короля Саудовской Аравии - Абдаллы ибн Абдул-Азиза. В 2005 году в интервью американскому каналу ABC он заявил:

Я твердо верю в права женщин. Моя мама, сестра, дочь и жена - женщины.

Во время своего правления король Абдалла ибн Абдул-Азиз расширил права саудиток:

они получили право голоса

участие в муниципальных выборах не воспрещалось

30 женщин попали в Меджлис аш-Шура - консультативный орган, разрабатывающий и направляющий законопроекты на рассмотрение королю.

впервые в истории женщина стала заместителем министра образования.

Смягчение радикальной позиции в отношении женской части населения страны было продиктовано либерализацией королевства в целом. Одним из важнейших достижений в отношении свобод и прав женщин при короле Абдалла ибн Абдул-Азизе стало предоставление им расширенных возможностей для обучения в иностранных университетах и колледжах, благодаря чему сформировалось новое поколение квалифицированных кадров.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наследный принц меняет правила

Несмотря на определенную либерализацию в отношении женщин при короле Абдалла ибн Абдул-Азизе, в 2016 году Доклад о глобальном гендерном разрыве поставил королевство Персидского залива на 141 (из 144) место в мире. По данным отчета за 2022 год, Саудовская Аравия уже 127-я из 153 государств. Достигнуть значительного за семь лет прогресса удалось за счет реформ наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который предложил программу экономических и социальных реформ под названием ”Видение 2030”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

”Видение 2030” и права женщин

Экономические и социальные реформы с целью диверсификации экономики и открытия королевства для мира не могли бы быть обеспечены без включения в них женщин, составляющих почти половину населения страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что сегодня можно женщинам в Саудовской Аравии:

Система опекунства над женщинами отменена С 21 года гражданки Саудовской Аравии могут получить паспорт и отправляться за границу Дискриминация на рабочем месте карается законом Женщины могут выбирать место жительства Женщины вправе получить опеку над детьми после развода В ограниченной форме женщина может подать на развод Женщины теперь могут водить автомобиль Концерты, спортивные и другие публичные мероприятия больше не запрещены Женщины могут занимать должности в армии, службах паспортного контроля и прокуратуре Женщины могут открывать бизнес и получать банковские услуги Ношение абайи и хиджаба теперь опционально.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что изменилось для женщин в Саудовской Аравии

Благодаря реформам жизнь женщин королевства ощутимо изменилась:

Женщины представлены во всех сферах и отраслях экономики, а первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии уже успела побывать в космосе.

Уровень безработицы среди женщин упал до 15,4% в первом квартале 2023 года

Женщины занимают высокие посты как в правительстве, так и в крупнейших корпорациях

Женщины составляют 2,5 млн потенциальных новых водителей в государстве Персидского залива

Женщины активно участвуют в местных и международных спортивных соревнованиях.

Обеспечение прав женщин парадоксальным образом упростило жизнь мужчин, поскольку освободило их от необходимости везде сопровождать женщин, а также от критики в случае ”недобросовестного” выполнения своих обязательств.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Либерализация Саудовской Аравии

Либерализация, проводимая Эр-Риядом, была бы невозможна без обеспечения базовых прав женщин. Несмотря на то, что гендерное неравенство все еще актуально, женщины, в частности, зарабатывают меньше, чем мужчины, и до сих пор не могут выйти замуж по собственной воле, прогресс, без сомнения, очевиден. Совершенно закономерно, что либерализация положения и статуса женщины обеспечивает как укрепление экономики королевства, что является одной из заявленных целей ”Видения-2030”, так и обеспечивает позитивный образ страны в Персидском заливе, многие годы остававшейся закрытой для большей части мира.