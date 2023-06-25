Что нужно знать перед поездкой в Саудовскую Аравию

Где находится Саудовская Аравия, можно ли туда россиянам, сколько времени можно находиться в Саудовской Аравии, можно ли ехать в Мекку туристам, чем славится Саудовская Аравия и чем она привлекает туристов, какой климат в Саудовской Аравии и чего там нельзя делать - расскажем в этом материале.

Саудовская Аравия начала открывать двери для туристов еще в 2019 году. На протяжении долгого времени туда могли попасть только паломники, теперь страну могут посетить и немусульмане для экскурсионного туризма. Подготовка к развитию общедоступного туризма в стране началась тремя годами раньше и с тех пор была проделана огромная работа. В прошлом году Саудовская Аравия вышла на второе место по индексу развития туризма.

Где находится Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия, которая омывается водами Красного моря и Персидского залива, занимает большую часть Аравийского полуострова. За счет своей большой площади государство граничит со многими странами, включая Иорданию, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, Йемен и Бахрейн (через мост). Причем подавляющую часть территории королевства занимают пустыни.

столица: Эр-Рияд

Эр-Рияд религия: суннитский ислам

суннитский ислам язык: арабский

арабский население : более 32 млн человек

: более 32 млн человек валюта : саудовский риал

: саудовский риал часовой пояс: совпадает с московским временем

Въезд в Саудовскую Аравию для россиян в 2023 году

Можно ли россиянам в Саудовскую Аравию?

С 2019 года граждане России могут въезжать на территорию Саудовской Аравии в качестве туристов. Хотя прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией пока нет, добраться можно с пересадками через Стамбул, Дубай, Доху, Абу-Даби. Скорее всего прямые рейсы появятся этой осенью.

Для въезда кроме заблаговременного оформления электронной визы через сайт нужен загранпаспорт, действительный еще не менее 6 месяцев, и медицинская страховка, покрывающая лечение коронавируса. Со страховкой стоимость оформления электронной визы составляет 535 риалов, то есть около 12 тысяч рублей.

Сколько времени можно находиться в Саудовской Аравии?

Максимальный срок пребывания по электронной визе в Саудовской Аравии составляет 3 месяца. Она действительна в течение одного года с даты выдачи и действительна для многократного въезда в королевство. Если срок в год истек, продлить визу нельзя, при необходимости нужно будет получать новую.

Можно ли ехать в Мекку туристам?

Нет, туристам-немусульманам въезд в Мекку запрещен. Более того, если на границе узнают, что именно это является целью приезда в Саудовскую Аравию, то в страну не пустят.

Чем славится Саудовская Аравия?

В Саудовской Аравии находятся главные святыни ислама: Мечеть аль-Харам в Мекке (самая главная и крупная в мире, Кааба находится там) и Мечеть пророка Масджид ан-Набави в Медине (вторая по величию и величине);

Саудовская Аравия обладает огромными запасами нефти (вторыми после Венесуэлы), а также является ключевым экспортером и членом ОПЕК;

Саудовская Аравия очень мощно вкладывается в футбол и в развитие спорта в целом, особенно крупным событием стал трансфер Криштиану Роналду в саудовский "Аль-Наср".

Чем Саудовская Аравия привлекает туристов?

Богатое культурное и историческое наследие: например, в Саудовской Аравии шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (исторический центр Джидды, Мадаин-Салих, Эд-Диръия, наскальная живопись в регионе Хаиль, оазис Эль-Хаса, Петроглифы в аль-Химе);

Современная архитектура, включая очень высокие башни-небоскребы и даже целые проекты городов будущего;

Дайвинг мирового уровня на Красном море со множеством естественных или искусственных коралловых рифов и даже затонувшими кораблями;

Природное разнообразие: кроме бескрайних пустынь здесь есть красивые пляжи и горные хребты;

Гастрономические изыски арабской кухни.

Какой климат в Саудовской Аравии?

При таком количестве пустынь совсем неудивительно, что климат в стране крайне засушливый. Летом здесь очень жарко, а зимой - тепло. Изредка, в основном на побережье, бывают дожди, чаще всего в конце зимы или ранней весной - обычно это проливные дожди на несколько часов. Снег в основном выпадает только в горах, и то нечасто, но случаются и погодные аномалии.

Чего нельзя делать в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия - мусульманская страна, поэтому при посещении следует учитывать многие культурные особенности: Нескромная и вызывающая одежда запрещена. И мужчины, и женщины должны носить одежду, закрывающую плечи и колени; Хотя запрет на фотографирование в общественных местах в стране отменили, все же не стоит фотографировать местных жителей и их собственность, тем более без разрешения. А фотографировать королевскую резиденцию в Эр-Рияде, или другие принадлежащие королевской семье здания, категорически запрещено; В Саудовской Аравии запрещен алкоголь, так что и ввозить его также строго запрещено; Недопустимы ругательства и грубое поведение; Нельзя проявлять чувства на публике, не только обниматься, но и держаться за руки; Запрещены наркотические вещества, так что для провоза некоторых медицинских препаратов, отпускаемых по рецепту, может понадобиться взять с собой нотариально заверенное заключение от врача.