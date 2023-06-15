Хадж 2023: правила посещения Мекки

Паломничество в Мекку и Медину в этом году начнется 26 июня. Какие особенности хаджа в 2023 году? Кто может совершить паломничество? И что лучше взять с собой в хадж?

Хадж - это паломничество в священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии, где расположена известная мечеть Аль-Харам, внутри которой хранится святыня ислама - Кааба.

Хадж 2023: особенности

Хадж - один из пяти столпов религии. Каждый верующий должен хотя бы раз в своей жизни отправиться к святым местам, если для этого у него есть такая возможность.

В этом году совершение хаджа впервые за несколько лет проходит без коронавирусных ограничений. Руководство Саудовской Аравии в январе этого года решило отказаться от правил по ковиду при организации хаджа. Это позволит вернуть количество паломников в Мекку и Медину к допандемийным показателям.

Хадж в текущем году начинается 26 июня, однако паломники собираются в Саудовской Аравии за несколько дней до начала праздника. Паломники из России отправляются в Мекку за 10, а иногда и 25 дней до начала хаджа. Для этого можно приобрести пакеты двух- и трехнедельных туров с пребыванием в городах Королевства от туристских фирм.

Закончится большое паломничество 1 июля.

Что взять с собой в хадж?

Поездка в Мекку и Медину - это в первую очередь паломничество, а не туристический визит. Поэтому к хаджу нужно готовиться с умом, взяв с собой самое необходимое.

В сумку для хаджа необходимо положить лекарства, смягчающие боль, - парацетамол или панадол. Можно и любое другое средство. Стоит также взять с собой мази, которые обезопасят паломника от воспаления и помогут заживлять раны. Вместе с мазью лучше взять бинты и медицинские пластыри. Рекомендуется приобрести для хаджа антисептики и маски.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо лекарств, верующий перед отправкой должен положить в чемодан предметы личной гигиены, зарядные устройства для телефона и ноутбука, блокнот или тетрадь с ручкой, фонарь, чайник и удлинитель.

Кроме того, в Мекку можно взять еду. В поездку лучше купить орехи, энергетические батончики, сухофрукты, мед и консервы. Столовые приборы также не помешают.

Конечно, все перечисленное можно приобрести и по прилету в Саудовскую Аравию. Но верующий должен знать, что шопинг в стране - дорогое удовольствие.

То же самое можно сказать и о еде. Курс одного саудовского риала равен в среднем 22-23 рублям, однако за большую бутылку "Кока-Колы" паломнику придется отдать 9 риалов. Средства гигиены вроде мыла или шампуня в среднем обойдутся в 18-20 риалов.

Поэтому перед отправкой в хадж стоит подумать о своих финансовых возможностях и подготовить сумму, необходимую для проживания в Мекке. Многие паломники, исходя из опыта, помимо риалов, покупают и доллары. Минимум, который потребуется без учета возможной покупки сувениров или подарков, - 400-500 долларов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Мекки и Медины?

Российские паломники могут отправиться в святые места из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Махачкалы, Назрани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга и Костромы.

Можно добраться как своим ходом (если позволяют финансы), так и воспользоваться услугами специальных компаний для паломников.

Желающих совершить хадж доставят в Мекку и Медину на комфортабельных автобусах из Дубая, Дохи, Манамы, Эль-Кувейта. Также добраться до святых мест можно из Судана, Ирана и Египта или напрямую из Джидды или Эр-Рияда.

Нужна ли виза в Саудовскую Аравию?

В Саудовскую Аравию потребуется виза, для паломников существует особая ее разновидность. Для ее получения мусульманину стоит собрать документы:

оригинал и копию загранпаспорта;

заявку;

две фотографии 40х60;

письмо от приглашающей стороны;

Далее идет процесс подачи заявки - все документы сдаются в саудовское посольство в Москве. После будущий паломник должен пройти интервьюирование. Мусульманину следует быть готовым к тому, что его заявку по тем или иным причинам или без них могут отклонить. В посольстве также могут потребовать дополнительные документы для получения визы.

Кому можно отправиться в Мекку?

Мекку и Медину разрешено посещать только мусульманам. Пребывание в этих городах немусульманам строго запрещено. Приближаясь к этим городам, можно увидеть дорожные указатели, на которых, помимо названия города и оставшихся до него километров, написано Only for Muslims.

Попытка представителя другой религии оказаться в запретных для него городах карается штрафом или депортацией из Саудовской Аравии.

Паломничество в хадж может совершить мусульманин, находящийся в зрелом возрасте и здравом рассудке. Хадж могут совершить только те, кому позволяет здоровье.

Женщине-паломнице необходимо отправляться в хадж вместе с сопровождающим - мужем, братом, отцом. Без сопровождения паломничество запрещено.

Паломник, покидая дом, должен прочитать нужные молитвы и пожертвовать милостыню первому попавшемуся на пути нуждающемуся. Во время поездки мусульманину следует ограничить разговоры с другими паломниками на религиозные темы.

Не рекомендуется также обмениваться контактами с незнакомцами и обращать внимание на замечания посторонних по поводу правильности совершения обрядов.

Одежда в Мекке для мусульман

Специальная одежда для паломничества - ихрам - один из обязательных атрибутов хаджа. Эта одежда состоит из двух кусков ткани: первый закрывает ноги до колен, второй надевается на левое плечо. Ихрам носят все паломники.

Но не одним ихрамом ограничивается одеяние паломника. Следует взять с собой пару светлых футболок, носки, нижнее белье, летний спортивный костюм, брюки.

Женщины, помимо платков, могут взять абаи или другие платья из хлопка. Необходимо захватить футболки и носки. Носки обязательны как мужчинам, так и женщинам из-за очень холодного пола в мечети.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нельзя забывать и про обувь. Некоторые паломники могут ходить и босиком. Но лучше взять с собой босоножки или шлепанцы. Также не помешают сумка через плечо, зонт и дорожные коврики.

Хадж - это не туристическая поездка с целью отдыха. Это испытание для мусульманина, проверка на выносливость. Стресс во время хаджа безусловно будет присутствовать человека, однако важно проявлять "Сабр" (терпение).

«Аллах любит терпеливых»

– Коран, 3: 146