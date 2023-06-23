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Неом - город будущего в Саудовской Аравии

Екатерина Винник
Неом - город будущего в Саудовской Аравии
© Фото: сайт Neom
Саудовская Аравия – вторая страна по запасам нефти - последние 7 лет активно меняется. Изменения затрагивают все сферы арабского государства - от экономики до культуры и спорта. Одним из самых амбициозных стал мегапроект Неом. Что такое Неом, сколько он стоит и когда можно будет увидеть город будущего рассказываем в этом материале. 

Что такое Неом?

Неом - это масштабный план Саудовской Аравии по освоению северо-запада страны, который осуществляется в рамках ”Видения Саудовской Аравии 2030” - плана экономических и социальных реформ, цель которого Саудовской Аравии миру. Слово ”неом” - это акроним двух слов: ”новое” и ”будущее”.

Неом - детище наследного принца королевства, 37-летнего Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, представленное им в 2017 году. Согласно планам принца, Неом станет олицетворением нового общества и центром международных инноваций. На территории Неома площадью 26,5 тыс. кв км планируется создать: 

  • мегаполисы и города
  • порты
  • сеть аэропортов (в том числе и самые большие в мире международные аэропорты)
  • промышленные зоны
  • исследовательские центры 
  • спортивные и развлекательные центры
  • туристические достопримечательности (в том числе первый на территории арабских стран открытый горнолыжный курорт).

Где будет находиться Неом?

Проект Неом создается на побережье Красного моря на северо-западе провинции Табук. Почему там? Руководители проекта подсчитали, что таким образом Неом будет находиться всего в четырех часах полета от 40% мировых пунктов назначения. Получается, что Неом будет доступен как для туристов, так и для бизнесменов и инвесторов, которым будет обеспечен выход на рынки Саудовской Аравии и всего мира. 

Чем уникален Неом?

Проект примечателен, в первую очередь, своими масштабами и огромной стоимостью. Правительство Саудовской Аравии намеревается сделать Неом ультрасовременной территорией, функционирование которой будет зависеть:

  • от искусственного интеллекта 
  • все технологии и транспорт будут работать за счет исключительно возобновляемых источников энергии 
  • вода в Неоме будет обеспечиваться с помощью новой технологии опреснения.

Сама суть Неома в том, чтобы создать процветающее общество, которое составит основу Саудовской Аравии в будущем.  Планируется, что к 2026 году в Неоме будет проживать более 450 тыс. человек, а к 2030 году - до 2 млн человек.

Сколько стоит город будущего?

Изначально стоимость Неома оценивалась в $500 млрд, причем планировалось, что большая часть средств будет привлечена в виде инвестиций. Со временем, скорее всего, стоимость проекта будет расти ввиду его амбициозности и масштабности.

В январе этого года группа саудовских инвесторов заключала уже третью инвестиционную сделку на $5,6 млрд. В мае Банк Рияд - один из крупнейших в Саудовской Аравии - предоставил кредит на сумму почти в 790 млн долларов для острова-курорта Синдала - одного из первых районов, который создается в рамках проекта Неом. 

Проекты Неома 

Неом, который можно описать как целый регион, по данным застройщика (специально созданной компании, которой руководит Надми Аль-Наср), охватит 10 проектов, четыре из которых уже известны. 

Небоскреб ”Линия”

Первый в мире горизонтальный небоскреб будет построен в Саудовской Аравии в рамках города будущего Неом. Проект ”Линия”, по сути, представляет собой умный город, аналогов которому нет во всем мире. О небоскребе ”Линия” стало известно в октябре прошлого года: 

  • Длина ”Линии” составит 170 км, высота - 500 метров. 
  • 9 млн человек планируется заселить в ”Линию” (на сегодняшний день во всем районе Табук проживает около 700 тыс человек). 
  • Вся необходимая для жизни инфраструктура - школы, медицинские учреждения, центры отдыха и развлечений, зеленые пространства - будут в 5-минутной доступности. 
  • Планируется, что ”Линия” будет полностью экологичной. 
  • Жители горизонтального небоскреба смогут добраться на ультра-быстром транспорте в самую далекую точку города за 20 минут.
  • Ожидается, что первые жители в ”Линии” появятся в 2030 году.  А пока  строится инфраструктура  ”Линия”. 

Плавучий город

Кроме ”Линии” в рамках проекта Неом планируется создать плавучий город ”Оксагон”. ”Оксагон” - по планам крупнейшее в мире плавучее сооружение - будет портом и логистическим хабом, через который будут проходить 13% мировых торговых потоков Суэцкого канала. 

  • ”Оксагон” будет выполнен в форме восьмиугольника 
  • Часть плавучего города будет отделена от суши судоходным каналом
  • В ”Оксагоне” планируется создать терминал для лайнеров и центр океанографии
  • В городе будут проживать до 90 тыс человек
  • В плавучем городе планируется создать 70 тыс рабочих мест. 

Лыжный курорт 

  • В 2029 году Саудовская Аравия будет принимать зимние Азиатские игры в собственном горнолыжном городе-курорте под названием Тройена. 
  • Среди арабских стран Персидского залива Тройена будет первым открытым лыжным курортом.
  • Расположена Тройена будет в 50 км от Залива Акаба на горном хребте Сарат. 
  • Перепады высоты будут составлять от 1500 до 2600 метров. 
  • Площадь Тройены составит 60 км кв. 
  • На курорте будет создана умная деревня.
  • Завершить Тройену планируется к 2026 году. 

Синдала 

  • Роскошный остров-курорт в Красном море, Синдала, в рамках проекта Неом планирует принять первых гостей уже в 2024 году. 
  • Остров площадью 84 гектара будет принимать 2,4 тыс гостей в день к 2028 году.
  • На острове будет построен 51 отель люкс-класса, спортивный клуб, яхт-клуб, оздоровительный центр, гольф-клуб. 
  • Синдала станет первым пунктом назначения проекта Неом, который можно будет посетить. 
  • На острове будет пристань на 86 мест. 

Для чего нужен Неом?

Планируется, что Неом станет ключевым фактором диверсификации экономики страны и создаст почти 400 тыс рабочих мест, увеличив ВВП королевства на $ 48 млрд к 2030 году. 

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