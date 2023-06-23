Что такое Неом?
Неом - это масштабный план Саудовской Аравии по освоению северо-запада страны, который осуществляется в рамках ”Видения Саудовской Аравии 2030” - плана экономических и социальных реформ, цель которого Саудовской Аравии миру. Слово ”неом” - это акроним двух слов: ”новое” и ”будущее”.
Неом - детище наследного принца королевства, 37-летнего Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, представленное им в 2017 году. Согласно планам принца, Неом станет олицетворением нового общества и центром международных инноваций. На территории Неома площадью 26,5 тыс. кв км планируется создать:
- мегаполисы и города
- порты
- сеть аэропортов (в том числе и самые большие в мире международные аэропорты)
- промышленные зоны
- исследовательские центры
- спортивные и развлекательные центры
- туристические достопримечательности (в том числе первый на территории арабских стран открытый горнолыжный курорт).
Где будет находиться Неом?
Проект Неом создается на побережье Красного моря на северо-западе провинции Табук. Почему там? Руководители проекта подсчитали, что таким образом Неом будет находиться всего в четырех часах полета от 40% мировых пунктов назначения. Получается, что Неом будет доступен как для туристов, так и для бизнесменов и инвесторов, которым будет обеспечен выход на рынки Саудовской Аравии и всего мира.
Чем уникален Неом?
Проект примечателен, в первую очередь, своими масштабами и огромной стоимостью. Правительство Саудовской Аравии намеревается сделать Неом ультрасовременной территорией, функционирование которой будет зависеть:
- от искусственного интеллекта
- все технологии и транспорт будут работать за счет исключительно возобновляемых источников энергии
- вода в Неоме будет обеспечиваться с помощью новой технологии опреснения.
Сама суть Неома в том, чтобы создать процветающее общество, которое составит основу Саудовской Аравии в будущем. Планируется, что к 2026 году в Неоме будет проживать более 450 тыс. человек, а к 2030 году - до 2 млн человек.
Сколько стоит город будущего?
Изначально стоимость Неома оценивалась в $500 млрд, причем планировалось, что большая часть средств будет привлечена в виде инвестиций. Со временем, скорее всего, стоимость проекта будет расти ввиду его амбициозности и масштабности.
В январе этого года группа саудовских инвесторов заключала уже третью инвестиционную сделку на $5,6 млрд. В мае Банк Рияд - один из крупнейших в Саудовской Аравии - предоставил кредит на сумму почти в 790 млн долларов для острова-курорта Синдала - одного из первых районов, который создается в рамках проекта Неом.
Проекты Неома
Неом, который можно описать как целый регион, по данным застройщика (специально созданной компании, которой руководит Надми Аль-Наср), охватит 10 проектов, четыре из которых уже известны.
Небоскреб ”Линия”
Первый в мире горизонтальный небоскреб будет построен в Саудовской Аравии в рамках города будущего Неом. Проект ”Линия”, по сути, представляет собой умный город, аналогов которому нет во всем мире. О небоскребе ”Линия” стало известно в октябре прошлого года:
- Длина ”Линии” составит 170 км, высота - 500 метров.
- 9 млн человек планируется заселить в ”Линию” (на сегодняшний день во всем районе Табук проживает около 700 тыс человек).
- Вся необходимая для жизни инфраструктура - школы, медицинские учреждения, центры отдыха и развлечений, зеленые пространства - будут в 5-минутной доступности.
- Планируется, что ”Линия” будет полностью экологичной.
- Жители горизонтального небоскреба смогут добраться на ультра-быстром транспорте в самую далекую точку города за 20 минут.
- Ожидается, что первые жители в ”Линии” появятся в 2030 году. А пока строится инфраструктура ”Линия”.
Плавучий город
Кроме ”Линии” в рамках проекта Неом планируется создать плавучий город ”Оксагон”. ”Оксагон” - по планам крупнейшее в мире плавучее сооружение - будет портом и логистическим хабом, через который будут проходить 13% мировых торговых потоков Суэцкого канала.
- ”Оксагон” будет выполнен в форме восьмиугольника
- Часть плавучего города будет отделена от суши судоходным каналом
- В ”Оксагоне” планируется создать терминал для лайнеров и центр океанографии
- В городе будут проживать до 90 тыс человек
- В плавучем городе планируется создать 70 тыс рабочих мест.
Лыжный курорт
- В 2029 году Саудовская Аравия будет принимать зимние Азиатские игры в собственном горнолыжном городе-курорте под названием Тройена.
- Среди арабских стран Персидского залива Тройена будет первым открытым лыжным курортом.
- Расположена Тройена будет в 50 км от Залива Акаба на горном хребте Сарат.
- Перепады высоты будут составлять от 1500 до 2600 метров.
- Площадь Тройены составит 60 км кв.
- На курорте будет создана умная деревня.
- Завершить Тройену планируется к 2026 году.
Синдала
- Роскошный остров-курорт в Красном море, Синдала, в рамках проекта Неом планирует принять первых гостей уже в 2024 году.
- Остров площадью 84 гектара будет принимать 2,4 тыс гостей в день к 2028 году.
- На острове будет построен 51 отель люкс-класса, спортивный клуб, яхт-клуб, оздоровительный центр, гольф-клуб.
- Синдала станет первым пунктом назначения проекта Неом, который можно будет посетить.
- На острове будет пристань на 86 мест.
Для чего нужен Неом?
Планируется, что Неом станет ключевым фактором диверсификации экономики страны и создаст почти 400 тыс рабочих мест, увеличив ВВП королевства на $ 48 млрд к 2030 году.