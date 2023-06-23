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Саудовская Аравия – вторая страна по запасам нефти - последние 7 лет активно меняется. Изменения затрагивают все сферы арабского государства - от экономики до культуры и спорта. Одним из самых амбициозных стал мегапроект Неом. Что такое Неом, сколько он стоит и когда можно будет увидеть город будущего рассказываем в этом материале.

Что такое Неом?

Неом - это масштабный план Саудовской Аравии по освоению северо-запада страны, который осуществляется в рамках ”Видения Саудовской Аравии 2030” - плана экономических и социальных реформ, цель которого Саудовской Аравии миру. Слово ”неом” - это акроним двух слов: ”новое” и ”будущее”.

Неом - детище наследного принца королевства, 37-летнего Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, представленное им в 2017 году. Согласно планам принца, Неом станет олицетворением нового общества и центром международных инноваций. На территории Неома площадью 26,5 тыс. кв км планируется создать:

мегаполисы и города

порты

сеть аэропортов (в том числе и самые большие в мире международные аэропорты)

промышленные зоны

исследовательские центры

спортивные и развлекательные центры

туристические достопримечательности (в том числе первый на территории арабских стран открытый горнолыжный курорт).

Где будет находиться Неом?

Проект Неом создается на побережье Красного моря на северо-западе провинции Табук. Почему там? Руководители проекта подсчитали, что таким образом Неом будет находиться всего в четырех часах полета от 40% мировых пунктов назначения. Получается, что Неом будет доступен как для туристов, так и для бизнесменов и инвесторов, которым будет обеспечен выход на рынки Саудовской Аравии и всего мира.

Чем уникален Неом?

Проект примечателен, в первую очередь, своими масштабами и огромной стоимостью. Правительство Саудовской Аравии намеревается сделать Неом ультрасовременной территорией, функционирование которой будет зависеть:

от искусственного интеллекта

все технологии и транспорт будут работать за счет исключительно возобновляемых источников энергии

вода в Неоме будет обеспечиваться с помощью новой технологии опреснения.

Сама суть Неома в том, чтобы создать процветающее общество, которое составит основу Саудовской Аравии в будущем. Планируется, что к 2026 году в Неоме будет проживать более 450 тыс. человек, а к 2030 году - до 2 млн человек.

Сколько стоит город будущего?

Изначально стоимость Неома оценивалась в $500 млрд, причем планировалось, что большая часть средств будет привлечена в виде инвестиций. Со временем, скорее всего, стоимость проекта будет расти ввиду его амбициозности и масштабности.

В январе этого года группа саудовских инвесторов заключала уже третью инвестиционную сделку на $5,6 млрд. В мае Банк Рияд - один из крупнейших в Саудовской Аравии - предоставил кредит на сумму почти в 790 млн долларов для острова-курорта Синдала - одного из первых районов, который создается в рамках проекта Неом.

Проекты Неома

Неом, который можно описать как целый регион, по данным застройщика (специально созданной компании, которой руководит Надми Аль-Наср), охватит 10 проектов, четыре из которых уже известны.

Небоскреб ”Линия”

Первый в мире горизонтальный небоскреб будет построен в Саудовской Аравии в рамках города будущего Неом. Проект ”Линия”, по сути, представляет собой умный город, аналогов которому нет во всем мире. О небоскребе ”Линия” стало известно в октябре прошлого года:

Длина ”Линии” составит 170 км, высота - 500 метров.

9 млн человек планируется заселить в ”Линию” (на сегодняшний день во всем районе Табук проживает около 700 тыс человек).

Вся необходимая для жизни инфраструктура - школы, медицинские учреждения, центры отдыха и развлечений, зеленые пространства - будут в 5-минутной доступности.

Планируется, что ”Линия” будет полностью экологичной.

Жители горизонтального небоскреба смогут добраться на ультра-быстром транспорте в самую далекую точку города за 20 минут.

Ожидается, что первые жители в ”Линии” появятся в 2030 году. А пока строится инфраструктура ”Линия”.

Плавучий город

Кроме ”Линии” в рамках проекта Неом планируется создать плавучий город ”Оксагон”. ”Оксагон” - по планам крупнейшее в мире плавучее сооружение - будет портом и логистическим хабом, через который будут проходить 13% мировых торговых потоков Суэцкого канала.

”Оксагон” будет выполнен в форме восьмиугольника

Часть плавучего города будет отделена от суши судоходным каналом

В ”Оксагоне” планируется создать терминал для лайнеров и центр океанографии

В городе будут проживать до 90 тыс человек

В плавучем городе планируется создать 70 тыс рабочих мест.

Лыжный курорт

В 2029 году Саудовская Аравия будет принимать зимние Азиатские игры в собственном горнолыжном городе-курорте под названием Тройена.

Среди арабских стран Персидского залива Тройена будет первым открытым лыжным курортом.

Расположена Тройена будет в 50 км от Залива Акаба на горном хребте Сарат.

Перепады высоты будут составлять от 1500 до 2600 метров.

Площадь Тройены составит 60 км кв.

На курорте будет создана умная деревня.

Завершить Тройену планируется к 2026 году.

Синдала

Роскошный остров-курорт в Красном море, Синдала, в рамках проекта Неом планирует принять первых гостей уже в 2024 году.

Остров площадью 84 гектара будет принимать 2,4 тыс гостей в день к 2028 году.

На острове будет построен 51 отель люкс-класса, спортивный клуб, яхт-клуб, оздоровительный центр, гольф-клуб.

Синдала станет первым пунктом назначения проекта Неом, который можно будет посетить.

На острове будет пристань на 86 мест.

Для чего нужен Неом?

Планируется, что Неом станет ключевым фактором диверсификации экономики страны и создаст почти 400 тыс рабочих мест, увеличив ВВП королевства на $ 48 млрд к 2030 году.