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Россия и Саудовская Аравия установили дипотношения в 1991 году. Более 30 лет Москва и Эр-Рияд выстраивают диалог, основанный на понимании, доверии и уважении. Каковы сегодня отношения России и Саудовской Аравии? Как они изменились на фоне антироссийских санкций? Существуют ли разногласия между Москвой и Эр-Риядом?

Россия и Саудовская Аравия - близкие партнеры. На фоне антироссийских санкций страны заметно сблизились, а отношения между ними стали главным ориентиром для всех стран исламского мира.

Отношения России и Саудовской Аравии

Российско-саудовские связи берут свое начало с эпохи раннего СССР. В феврале 1926 года Москва установила дипотношения с признанным ей Королевством Хиджаз, Неджд и присоединенные территории, которое с 1932 года станет называться Королевство Саудовская Аравия. Но антирелигиозная пропаганда привела к разрыву связей вплоть до 1990 года. Отношения были восстановлены в 1990 году, но тут же были прерваны после вторжения Ирака в Кувейт.

Новый этап дипотношений начался 30 декабря 1991 году, когда Эр-Рияд признал Россию правопреемницей СССР. Однако в период "лихих" 90-х в отношениях между Россией и КСА наступило охлаждение. Несмотря на визиты главы МИД РФ Андрея Козырева, премьера Виктора Черномырдина и готовность стран развивать экономическое и политическое сотрудничество, клин в двусторонние связи вбили чеченский кризис и войны в Югославии. Лишь с приходом к власти Владимира Путина отношения между странами заметно улучшились. Лидеры двух стран обменялись визитами и договорились наращивать торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом.

Но очередным яблоком раздора между Москвой и Эр-Риядом стала "Арабская весна" в странах Арабского мира и последующая за ней гражданская война в Сирии. Саудовская Аравия негативно восприняла участие России в военной операции против боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ), оказывая при этом поддержку сирийской оппозиции. Еще больше усугубило ситуацию участие в урегулировании сирийского кризиса Ирана, с которым на тот момент КСА разорвало дипломатические отношения (будут возобновлены в 2023 году).

Новый позитивный виток отношений произошел в 2017 году с визитом в РФ наследного принца Королевства Мухаммеда бен Салмана аль Сауда. Тот приезд придал положительный толчок двустороннему сотрудничеству, которое улучшается с каждым годом. Сегодня Эр-Рияд и Москва выстраивают конструктивные отношения, основанные на понимании, доверии и уважении.

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"Отношения между Саудовской Аравией и Россией такие же теплые, как погода в Эр-Рияде"

– принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики КСА

О дружественных отношениях Москвы и Эр-Рияда говорят и зарубежные СМИ. Так, издание The Wall Street Journal в 2022 году заявило, что Саудовская Аравия стала намного ближе к России, чем когда бы то ни было. КСА держит нейтралитет в украинском кризисе, что в принципе устраивает Москву, и принимает непосредственное участие в урегулировании арабо-израильского конфликта. Кроме того, обе страны активно сотрудничают в рамках ОПЕК+, что сильно злит Запад, в частности, Вашингтон. Нельзя не отметить и тот факт, что сегодня Путин и Салман находятся в постоянном контакте по тем или иным вопросам.

Российский бизнес в Саудовской Аравии

Торгово-экономические отношения двух стран в настоящее время развиваются бурно и стремительно. Введенные против России санкции в 2022 году открыли для отечественного бизнеса новые рынки. Саудовская Аравия не стала исключением.

Продажи сельхозпродукции из России в Саудовскую Аравию в 2022 году резко увеличились. За 9 месяцев прошлого года Россия экспортировала в Королевство до 1 млн тонн (рост в 3 раза). Помимо этого, Россия поставляет в КСА и другие товары растительного происхождения, а также минеральную продукцию. Одним из главных партнерских направлений являются и сфера энергоносителей. Саудовская Аравия превратилась в одного из основных импортеров российского АПК.

При этом товарооборот между странами за последние годы на фоне ковидных ограничений и санкций претерпел изменения. Если в 2021 году объем взаимной торговли был на отметке $2,2 млрд, то в 2022 году он опустился до $1,6 млрд. Тем не менее, страны поставили цель поднять товарооборот до $5 млрд.

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Развивают торгово-экономические связи и российские регионы. Активно взаимодействуют с саудовским бизнесом республики Северного Кавказа, Татарстан, Башкортостан. Интерес россиян к туризму в Саудовской Аравии также растет, популярным направлением стал город Джидда. Нельзя не отметить тот факт, что Россия и Саудовская Аравия контактируют и в духовной сфере. Сегодня квота для российских паломников в хадж вернулась к допандемийным показателям – 25 тыс человек.

Таким образом, российско-саудовское партнерство в торговле и экономике продвигается большими шагами. Российский и саудовский бизнесы заинтересованы в друг друге, что ярко продемонстрировала майская бизнес-миссия Made in Russia в Эр-Рияде. Самой Саудовской Аравии интересно не только сотрудничество с Россией на своей территории, так и участие своих компаний в самой России.

Саудовская Аравия и санкции против России

Антироссийские санкции, введенные после начала СВО на Украине, не сказались на отношениях России и Саудовской Аравии. Эр-Рияд в 2022 году отказался поддерживать ограничения, имеющие односторонний характер, что негативно отразилось на саудовско-американских контактах.

Существенное сближение Москвы и Эр-Рияда произошло в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия не поддержала инициативу США увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать мировые цены. В самом Вашингтоне не раз звучали призывы наказать Эр-Рияд за сотрудничество с Россией, однако реакции так и не последовало.

Ухудшение отношений Белого дома с правящей династией Саудитов только сыграло на руку Москве, улучшив тем самым партнерство России и Саудовской Аравии в торгово-экономической и политической областях.

Разногласия РФ и Саудовской Аравии

Разногласия между Москвой и Эр-Риядом были всегда. В 90-е годы Россия обвинила Саудовскую Аравию в поддержке международных бандформирований на Северном Кавказе. Антисаудовская риторика усилилась и в связи с военными действиями в Югославии. Москва, помимо США и НАТО, обвиняла в разжигании огня в Косово и саудовские спецслужбы.

Но в начале "нулевых", после завершения активной фазы контртеррористической операции на Северном Кавказе, в отношениях между странами наметилось улучшение. Само руководство КСА заявило об уважении к территориальной целостности и объявило, что чеченский вопрос является внутренним делом России. Тема Чечни сегодня отсутствует.

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Еще одним камнем преткновения стал российско-саудовский ценовой конфликт в марте 2020 года на фоне коронавирусной пандемии, что привело к значительному падению цен на нефть. Конфликт был вызван разрывом диалога между ОПЕК и Москвой по поводу предполагаемых сокращений добычи нефти. Через месяц стороны сумели договориться о заключении соглашения по добыче нефти. Тем не менее, эта история оставила негативный отпечаток не только в отношениях России и КСА, но и привела к краху глобального финансового фондового рынка.

По-прежнему спорным остается сирийское урегулирование, где Россия и Саудовская Аравия стоят по разные стороны баррикад: Москва поддерживает политику действующего президента Башара Асада, в то время как Саудовская Аравия солидарна с сирийской оппозицией. Кроме того, Эр-Рияд недоволен участием Ирана в процессе по Сирии.