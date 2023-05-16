Почему Россия и Саудовская Аравия дружат

Опубликовано: 10:12, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Российско-саудовское партнерство сегодня развивается динамично. Эр-Рияд и Москва выстраивают дружественные отношения, поскольку Саудовская Аравия является важным игроком на Ближнем Востоке и в мире.

Российский постпред при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов рассказал о двусторонних связях между Россией и Саудовской Аравией.

Он заявил, что Москва и Эр-Рияд выстраивают партнерские отношения, которые в настоящее время развиваются динамично. Абдулатипов отметил, что Саудовская Аравия сегодня является ключевым игроком не только в регионе, но и мире, пишет РИА Новости.

"России и Саудовской Аравии удалось укрепить стратегические связи, в том числе на площадках международных организаций, таких как ОПЕК+, ООН, ОИС, БРИКС и других"

- Рамазан Абдулатипов

Далее он сообщил, что дружеские отношения между Россией и Саудовской Аравией стали главным индикатором для всех стран исламского мира.