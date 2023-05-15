Дагестан получил почти половину российских квот на хадж

Опубликовано: 17:36, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан в нынешнем году получил самую большую квоту на хадж – паломничество в святые места в арабские Мекку и Медину, причем большая часть дагестанских паломников смогут отправиться в Саудовскую Аравию прямыми авиарейсами.

Квота на хадж в Саудовскую Аравию для паломников из Дагестана в 2023 году составила 10 тыс мест – это почти в два раза больше, чем годом ранее, и почти половина от всей квоты, выделенной России, сообщил заместитель муфтия региона Мухаммад Мангуев.

"На данный момент уже квота в 10 тыс, которая была выделена Дагестану, заполнена",

- Мангуев

В регионе уже получена первая в России в этом году виза на поездку в хадж. В нынешнем году хадж будет отличаться и тем, что большинство паломников смогут отправиться в хадж прямыми авиарейсами хадж-оператора Дагестана "Марва-Тур", рассказал генеральный директор компании Булат Курбанов, передает ТАСС.

Часть верующих смогут совершить паломничество в нынешнем году бесплатно – его оплатит предприниматель и сенатор Сулейман Керимов. Такие путевки разыграли с помощью жеребьевки в мечетях республики.

Напомним, квота на хадж в Саудовскую Аравию для паломников из России в 2023 году составит 25 тыс мест. Годом ранее из Дагестана паломничество к святыням ислама совершили 5,8 тыс человек.