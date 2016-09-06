Охранять воды Ирана будут два новых эсминца

В скором времени на защиту водных рубежей Ирана выйдут два новых эсминца "Саханд" и "Загрос", один из них уже поучаствовал в крупных учениях, а второй скоро будет спущен на воду.

В ближайшее время на охрану водных границ в Иране выйдут два новейших кроабоя – эсминцы "Саханд" и "Загрос", сообщил сегодня командующий военно-морскими силами армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

"Эсминец "Саханд" готовится к отправке на миссию по обеспечению безопасности вод северной части Индийского океана после участия в крупных учениях"

- Шахрам Ирани

Что касается эсминца "Загрос", то на флоте ждут приказа для его спуска на воду, сообщил контр-адмирал, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Это новейший и самый современный боевой разведывательный корабль ВМФ Ирана, он оснащен ангаром для постоянной перевозки вертолета, добавил он,