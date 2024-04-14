Вестник Кавказа

Иранская армия показала на параде в Бендер-Аббасе новинки вооружения

Иранская армия показала на параде в Бендер-Аббасе новинки вооружения
© Фото: IRNA
Военная мощь и сдерживающая мощь Ирана достигли такого уровня, что ни один враг даже не осмеливается подумать о том, чтобы посягнуть на землю страны, заявил сегодня на параде в Бендер-Аббасе президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Сегодня военная мощь и сдерживающая мощь Ирана таковы, что ни один враг не осмелится вторгнуться на нашу дорогую землю, заявил на параде в честь Недели "Священной обороны", прошедшем в Бендер-Аббасе, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

Иранская армия представила сегодня на параде Вооруженных сил Исламской Республики Иран в Бендер-Аббасе в честь недели "Священной обороны" (годовщины ирано-иракской войны) новые БПЛА Shahed 136B, а также ракеты Jahad, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

"Были представлены дроны-камиказде Shahed 136B и ракеты типа Jаhad с разделяющимися боеголовками и дальностью полета 1 тыс км, в параде также приняли участие и другие образцы военной техники, такие, как различные типы ракетного комплекса "360", ракеты Fajr, танки Qalavizan, Zulfiqar, Shabdiz и Т-72М, а также многочисленные бронеавтомобили и бронетранспортеры"

- IRNA

Все страны собрались и пытались помешать Ирану продолжать свою революцию, но народ страны, героическая армия и мощный Корпус стражей исламской революции не дало им возможности захватить ни одной пяди иранской земли, - добавил Пезешкиан.

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