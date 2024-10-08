Циклон принесет в Крым резкое похолодание

Уже завтра в Крыму ожидается резкое похолодание – его принесет циклон с берегов Балтики, который уже добрался до столичного региона. Ожидается, что уже завтра на полуострове похолодает на 8-10 градусов.

Теплые деньки в Крыму заканчиваются, и уже завтра, 2 ноября, тепло сменится резким похолоданием - температура воздуха упадет на 8-10 градусов, ожидаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и дожди, в горах со снегом, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Из-за прохождения холодного фронтального раздела 2-3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/ с, местами до 25 м/с"

- МЧС Крыма

В ночь со 2 на 3 ноября пойдет дождь, в горах он будет идти с мокрым снегом, температура воздуха 3 ноября упадет ночью до 0-5 градусов, а днем не превысит 5-10 градусов тепла.

Такая погода способна спровоцировать нарушения транспортного сообщения, а также затруднение движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов, добавили в МЧС региона.