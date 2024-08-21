Вестник Кавказа

Руководство ГЖД призналось в ветхости подвижного состава

Руководство ГЖД призналось в ветхости подвижного состава
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большая часть вагонов и локомотивов железной дороги Грузии – старше 35 лет, говорится в отчете государственной компании "Грузинская железная дорога". Все они требуют замены, и это – залог безопасности железнодорожных перевозок.

Порядка двух третей локомотивов и грузовых вагонов государственной компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД) – старше 35 лет, говорится в отчете компании, обладающей эксклюзивным правом на пассажирские и грузовые перевозки.

В парке компании – 107 локомотивов, однако 62% из них выпущены более 35 лет назад. Еще хуже ситуация с вагонами - 64% из них тоже отработали треть века, причем в отчете не указано, сколько из этих 4392 вагонов грузовых и сколько – пассажирских, передает Sputnik Грузия.

"Стратегия Грузинской железной дороги заключается в поддержании оптимального количества вагонов для обеспечения доступности для текущего и будущего спроса на перевозки"

- отчет ГЖД

Чуть лучше ситуация с пассажирскими поездами – недавно компания приобрела четыре двухэтажных поезда у компании Swiss Stadler, сейчас они ходят между Тбилиси и Батуми, однако для полноценной организации перевозки пассажиров по стране и за ее пределами этого крайне мало, признаются в компании.

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