Вестник Кавказа

Обвиняемые во вбросе бюллетеней взяты под арест в Грузии

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое мужчин, обвиняемых в организации вброса бюллетеней на выборах в парламент Грузии, арестованы в Грузии. Им грозит до двух лет тюремного заключения.

Фигуранты уголовного дела о вбросе на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись 26 октября, проведут время расследования под стражей, такое решение принял суд в Марнеули. Его огласила судья Гванца Чиковани.

"Удовлетворить ходатайство прокурора Марнеульской районной прокуратуры Торнике Капанадзе и в отношении обвиняемого Ровшана Искандарова избрать заключение в качестве меры пресечения"

– судья

В отношении второго обвиняемого было принято аналогичное решение.

Вброс бюллетеней на выборах в Грузии

Напомним, серьезное нарушение было зафиксировано на участке в селе Садахло. Он не был оснащен специальным электронным устройством, и избиратели просто опускали заполненные бюллетени в урну. Именно поэтому обвиняемые смогли организовать вброс пачки целой бюллетеней.

Стоит отметить, что их действия не остались незамеченными. Сразу после фиксации нарушения процесс голосования был остановлен. Результаты выборов на нем учитываться не будут.

Известно, что одному из фигурантов дела 40 лет, другой моложе, ему 34 года. Обоим грозит до двух лет тюрьмы.

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