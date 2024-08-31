Вестник Кавказа

Санатории в Нальчике покорили отдыхающих со всей России

Бассейн в санатории
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Оздоровительный туризм в столице КБР нарастил популярность на 17% в сравнении с 2023 годом. С января по сентябрь в Нальчике полечились 40 тыс отдыхающих.

Отдыхающие со всей России стали чаще выбирать санатории столицы Кабардино-Балкарии: с января 2024 года их число увеличилось на 17% в сравнении с прошлогодними показателями, рассказали в республиканском правительстве.

В период с января по сентябрь в оздоровительных учреждениях Нальчика побывало 40 тыс человек, добавили в сообщении.

Особую популярность среди отдыхающих обрели санатории, где уклон сделан на лечении костей, легких и сердца.

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