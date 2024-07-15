Новые санатории появятся в Нальчике в 2025 году

Для отдыха в санаториях Нальчика в следующем году появятся новые возможности. Планируется открыть новые санатории, число мест размещения в здравницах вырастет на 28%.

Санаториев в Нальчике станет больше, об этом рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Особое внимание мы будем уделять городу Нальчику как курорту. Порядка пяти проектов у нас в перспективе по строительству санаториев, порядка 2 тыс (мест) планируем создать именно в санаторно-курортной отрасли"

– Коков

По его словам, в 2025 году новые санатории позволят увеличить номерной фонд и повысить количество мест на 28%. Сегодня количество мест в санаториях города составляет 7 тыс, здравницы загружены почти на 100%, при этом наблюдается рост турпотока.

Кроме того, в столице КБР вскоре будут открыты новые гостиницы - одна на проспекте имени Ленина, другая перед входом в парк, она получила название "Нальчик". Всего в городе строится сегодня 9 отелей, передает ТАСС.