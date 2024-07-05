Вестник Кавказа

Появилось прямое авиасообщение между Сочи и Нальчиком

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца сентября между курортными городами Кавказа – Сочи и столицей КБР, будут летать прямые рейсы. Пассажиров будут принимать два раза в неделю.

Между Сочи и столицей КБР организовали прямые рейсы. Первый авиалайнер, осуществивший полет по этому маршруту, улетел накануне.

Долететь из Нальчика в курортный город Кубани можно будет до 29 сентября на воздушном судне модели Sukhoi Superjet 100. Он будет летать дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям, и вмещать около ста пассажиров.

Все часы отправлений самолета находятся в диапазоне от 7 до 10 утра. Сам полет займет около часа.

Прямое авиасообщение между курортными городами Кавказа - Сочи и Нальчиком, уже было налажено в 2021 и 2022 году. Тогда самолеты выполнили более 40 полетов и перевезли более четырех тыс человек.

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