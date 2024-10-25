Вестник Кавказа

Двух туристов арестовали за прогулку по территории Байконура в Казахстане

Байконур
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Путешественники из двух западных стран попали на территорию Байконур, желая посмотреть на ракету. После этого их арестовали на 24 часа.

В Казахстане арестовали на 24 часа двух туристов, которые самовольно проникли на космодром Байконур. Об этом рассказали 1 ноября в прокуратуре Кызылординской области РК.

"Сотрудниками Департамента МВД РФ на комплексе "Байконур" задержаны Гийон Аксель Оливье Робер, гражданин Франции, 11.01.2003 года рождения, и Лоренц Юлиан Карл Юрген, гражданин Германии, 27.06.1998 года рождения"

– пресс-служба надзорного органа

Установлено, что оба путешественника прибыли в республику в туристических целях и направились на Байконур, чтобы увидеть ракету "Энергия". Мужчин поймали, составили на них протоколы об административных правонарушениях, а затем арестовали. После этого туристов удалили с территории комплекса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Астана вошла во Всемирный туристский альянс

Астана вошла во Всемирный туристский альянс

Сколько стоит отдых за границей на Новый год?

Сколько стоит отдых за границей на Новый год?

Узбекистан ожидает увеличения турпотока из России до 1 млн человек

Узбекистан ожидает увеличения турпотока из России до 1 млн человек

Турмаршрут &quot;Великий чайный путь&quot; готовят Россия, Монголия и Китай

Турмаршрут "Великий чайный путь" готовят Россия, Монголия и Китай

Турция продолжает привлекать российских туристов

Турция продолжает привлекать российских туристов

В Алматы открывается легендарный каток &quot;Медеу&quot;

В Алматы открывается легендарный каток "Медеу"

Эгейское море в Турции привлекло россиян осенью

Эгейское море в Турции привлекло россиян осенью

Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Рейсы из Москвы в Касабланку становятся ежедневными

Рейсы из Москвы в Касабланку становятся ежедневными

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы