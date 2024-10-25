Двух туристов арестовали за прогулку по территории Байконура в Казахстане

Путешественники из двух западных стран попали на территорию Байконур, желая посмотреть на ракету. После этого их арестовали на 24 часа.

В Казахстане арестовали на 24 часа двух туристов, которые самовольно проникли на космодром Байконур. Об этом рассказали 1 ноября в прокуратуре Кызылординской области РК.

"Сотрудниками Департамента МВД РФ на комплексе "Байконур" задержаны Гийон Аксель Оливье Робер, гражданин Франции, 11.01.2003 года рождения, и Лоренц Юлиан Карл Юрген, гражданин Германии, 27.06.1998 года рождения"

– пресс-служба надзорного органа

Установлено, что оба путешественника прибыли в республику в туристических целях и направились на Байконур, чтобы увидеть ракету "Энергия". Мужчин поймали, составили на них протоколы об административных правонарушениях, а затем арестовали. После этого туристов удалили с территории комплекса.