Делегация азербайджанской молодежи отправилась в путешествие по России

Молодежная делегация Азербайджана, которая принимала участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Шум", сегодня отправилась в пятидневное путешествие по российским регионам.

Сегодня, 1 ноября, в России стартовала региональная программа для участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы "Росмолодежь. События", сообщили в дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

"С 1 по 5 ноября они отправятся в Мурманск, Нижний Новгород, Псков и Санкт-Петербург, где посетят издательские дома, встретятся с представителями местных СМИ и смогут попробовать себя в роли журналистов. Участниками региональной программы стали делегаты таких стран, как Испания, Италия, США, Сербия, Канада, Аргентина, Казахстан, Зимбабве, Азербайджан, Индия, Китай и других стран"

- Росмолодежь

Всего в поездке примут участие более 40 представителей медиасферы из 35 стран: в Петербурге они встретятся с представителями правительства города, посетят достопримечательности и молодежные пространства, во Пскове - региональное агентство информации, филиал ГТРК и медиацентр "Толк", передает АЗЕРТАДЖ.

В Мурманске участников поездки ждет встреча с губернатором и представителями отделения Союза журналистов России, а в Нижнем Новгороде - нетворкинг с молодежью региона, мастер-классы по мобильной съемке и развитию молодежных медиа.

Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" проходил в Калининграде с 4 октября, на нем прошли четыре образовательные смены, на которых участники работали с сообществами и организациями, решали задачи государственных учреждений и коммерческих бизнес-корпораций, а также показали свой творческий потенциал и профессионализм.