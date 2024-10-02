Поход во главе с мэром Кисловодска привлек тысячи туристов

В Кисловодске завершился поход, который возглавлял мэр города Евгений Моисеев. Он прошел настолько удачно, что руководство курорта хочет сделать его ежегодной традицией.

Большой туристический поход прошел в Березовом ущелье Кисловодска. Его возглавил градоначальник курорта Евгений Моисеев. О том как прошел слет, рассказали в администрации города.

«Прошли почти 25 тысяч шагов. Если честно, то такого количества любителей активного отдыха не ожидали. Пришли семьи с детьми, представители старшего поколения, молодежь, приятно было встретить в числе участников гостей с соседних городов КМВ, которые приехали специально на наш турпоход»

- Евгений Моисеев

Туристы смогли принять участие в разнообразных спортивных играх на природе, спеть бардовские песни у костра и сделать фотографии на память в одном из самых живописных мест Кисловодска. Также им были предложены угощения на привале.

Моисеев отметил, что поход прошел крайне удачно. В будущем администрация города хочет сделать подобные мероприятия ежегодной традицией.