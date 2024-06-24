Вестник Кавказа

Главы МИД России и Ирана обсудили выборы и Ближний Восток

Главы МИД России и Ирана обсудили выборы и Ближний Восток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой. Глава МИД РФ пожелал успешного проведения выборов. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Али Багери Кани, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лавров в ходе беседы с руководителем МИД Ирана пожелал Исламской Республике успешного проведения выборов президента страны.

Министр из Ирана в свою очередь глава иранского МИД подтвердил неизменную готовность к продолжению углубленного обмена мнениями по различным вопросам.

Помимо этого, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лавров и Кани обеспокоены эскалацией напряженности в регионе.

Они отметили, что ситуация на Ближнем Востоке вызвана неурегулированностью кризисов, в том числе и в зоне конфликта между Палестиной и Израилем.

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