Главы МИД России и Ирана обсудили выборы и Ближний Восток

Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой. Глава МИД РФ пожелал успешного проведения выборов. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Али Багери Кани, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Лавров в ходе беседы с руководителем МИД Ирана пожелал Исламской Республике успешного проведения выборов президента страны.
Министр из Ирана в свою очередь глава иранского МИД подтвердил неизменную готовность к продолжению углубленного обмена мнениями по различным вопросам.
Помимо этого, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лавров и Кани обеспокоены эскалацией напряженности в регионе.
Они отметили, что ситуация на Ближнем Востоке вызвана неурегулированностью кризисов, в том числе и в зоне конфликта между Палестиной и Израилем.