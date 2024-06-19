Путин пожелал Ирану успешных президентских выборов

Владимир Путин провел телефонную беседу с и.о. главы исполнительной власти Ирана. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. руководителя исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, пишет пресс-служба Кремля.

Главы государств поговорили о сотрудничестве Москвы и Тегерана в ключевых отраслях. Они также отметили успешное взаимодействие стран в энергетике и реализации проектов.

Путин пожелал Ирану успешного проведения выборов президента, которые пройдут 28 июня. Президент выразил уверенность, что отношения стран будут развиваться и далее.