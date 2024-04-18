Перспективы региональной безопасности на Южном Кавказе в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Гюльшен Пашаева, Центр анализа международных отношений

25−26 июня в Москве прошел X международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения", где затрагивалась проблема влияние современных кризисов на будущие контуры евразийской безопасности. Предлагаем ознакомиться с расширенной версией выступления Гюльшен Пашаевой на конференции "Евразия в новом международном контексте: Экономика, политика, безопасность".

Было бы контрпродуктивным говорить о всеобщей безопасности на евразийском пространстве, не затрагивая, в первую очередь, проблему урегулирования множества региональных конфликтов. В частности, на протяжении последних десятилетий, на наш взгляд, основным препятствием на пути обеспечения стабильности на Южном Кавказе, как геостратегически важной части Евразии, являлось как раз противостояние между Арменией и Азербайджаном.

Итоги 44-дневной войны и последующие события сентября 2023 года, в результате которых Азербайджан полностью восстановил государственный суверенитет в пределах своих международно-признанных границ, а также начало процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией позволяют нам после долгого перерыва приступить к реальным обсуждениям перспектив создания региональной системы безопасности на Южном Кавказе.

Очевидно, что формирование действенной системы безопасности трех государств Южного Кавказа зависит и от позиций трех соседних стран – Ирана, России и Турции, имеющих подчас противоположные интересы в регионе. Задача осложняется также существующими проблемами и на двухстороннем уровне. Так, кроме уже упомянутых армяно-азербайджанских отношений, существуют известные противоречия между Арменией и Турцией, Грузией и Россией. Например трудности с функционированием региональной платформы "3+3", от участия в работе которой пока отказывается Грузия, а среди вышеуказанных шести государств только Иран имеет полноценные дипломатические отношения с остальными странами.

Геополитическая фрагментация на Южном Кавказе

Анализ перспектив региональной системы безопасности следует начать с рассмотрения основного фактора, негативно влияющего на ситуацию на Южном Кавказе, – геополитической фрагментации региона.

Страны Южного Кавказа вместе с независимостью получили в наследство и этно-территориальные конфликты, которые на долгие годы предопределили раздробленность этого региона. В результате "интернационализации" этих конфликтов, к их урегулированию были привлечены внешние акторы, в том числе, и нерегиональные, в частности, США и ряд европейских стран. Увеличение числа посредников, имеющих различные представления о будущем региона, неоднозначные трактовки этими посредниками принципов "нерушимости границ" и "самоопределения народов" привели также к возникновению своеобразной зависимости перспектив урегулирования от несовпадающих геополитических интересов внешних акторов. Отсутствие реального прогресса в урегулировании конфликтов привело к тому, что страны Южного Кавказа для обеспечения собственной безопасности во взаимодействии с союзниками и партнерами выбрали различные внешнеполитические стратегии, что вывело фрагментацию региона на еще более высокий уровень.

В отличие от Грузии, избравшей, особенно после кризиса 2008 года, ориентиром интеграцию в евроатлантические структуры, и Армении, являющейся с 1992 года участником Договора о коллективной безопасности, а с 2002 членом ОДКБ, Азербайджан с 2011 года стал активным участником Движения неприсоединения, в том числе, был председателем этого Движения в 2019-2023 годы. В целом, Азербайджан при проведении внешней политики отдавал предпочтение традиционным двухсторонним, а в регионе - и трехсторонним форматам сотрудничества.

Вместе, с тем, с учетом конфликта с Арменией, Азербайджан, опираясь на принцип равноудаленности, всегда старался выстраивать взаимовыгодные сбалансированные отношения со всеми силовыми центрами. На практике это проявилось, в частности в том, являясь участником Организации Тюркских государств Азербайджан состоит в союзнических отношениях с Турцией ("Шушинская декларация"), и наряду с этим подписал в 2022 году "Декларацию о союзническом взаимодействии" с Россией, о высоком уровне отношений с которой свидетельствует и досрочный вывод российских миротворцев из Карабахского региона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме внешнеполитической ориентации южно-кавказских стран на геополитическую фрагментацию региона также влияет естественное различие в подходах Ирана, России и Турции. Особенно это проявляется в отношениях Азербайджана с Ираном, в которых время от времени возникают трудности и осложнения. Впрочем, как показывает опыт последних лет, сторонам удается успешно преодолевать эти проблемы, в частности, благодаря наличию общих экономических интересов, связанных с совместными транспортными и энергетическими проектами. Среди таких проектов можно упомянуть

МТК "Север – Юг", предназначенный для доставки товаров из России в страны Персидского залива и Индию через территорию Ирана

реализацию "Аракского коридора", предполагающего строительство новой железной дороги и автомагистрали вдоль южного (иранского) берега реки Араз до Нахчывана

строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" на пограничной реке Араз.

Стоит также добавить, что 12 июня впервые в новейшей истории двусторонних отношений Ирана и Азербайджана на межгосударственной границе в районе Нахчывана были проведены совместные тактические военные учения.

Прагматичность официальный Баку проявляет также по отношению к внерегиональным акторам и выстраивает отношения с разными странами, в том числе западными, с учетом интересов своих многочисленных партнеров, неизменно выступая противником "геополитизации" экономического сотрудничества.

Активизация внешних акторов на Южном Кавказе

В последнее время мы наблюдаем резкую активизацию США и Франции, а также в целом ЕС. С одной стороны, это связано с начавшимся процессом вступления Грузии в эту организацию, а с другой, с попытками Армении диверсифицировать политику в сфере обеспечения национальной безопасности, в частности, путем размещения долгосрочной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Все это, к сожалению, ведет к появлению новых разделительных линий, на формирование которых оказывают негативное влияние и продолжающийся украинский кризис, вылившийся в глобальное противостояние коллективного Запада и России.

Если исходить из тезиса о том, что фрагментация Южного Кавказа в значительной степени является следствием этно-территориальных конфликтов, то скорейшая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией может сыграть позитивную роль в смягчении геополитической ситуации в регионе. Важным результатом этой нормализации может стать экономическое сотрудничество, которое, когда доверие между странами и народами находится на критически низком уровне, может стать значимым фактором укрепления региональной стабильности.

В Азербайджане с первых дней независимости прекрасно осознавали деструктивное влияние ряда геополитических факторов на перспективы экономического развития региона. В этом контексте можно упомянуть и о "Зангезурском коридоре", так как ряд внешних сил, "геополитизируя" этот проект, используют неурегулированность отношений между Арменией и Азербайджаном для усиления своего влияния в регионе.

Было бы наивным считать, что в нынешних условиях на Южном Кавказе можно полностью избежать влияния геополитических факторов на принятие экономических решений. Однако сегодня, когда вооруженный конфликт с Арменией уходит в историю, в Азербайджане полагают, что, именно, региональные экономические проекты, в первую очередь транспортные и энергетические, способны смягчить геополитическое противостояние в Южном Кавказе, превратив его в площадку взаимовыгодного сотрудничества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особенности азербайджанского подхода к вопросу региональной безопасности

Сегодня Южный Кавказ находится в поисках баланса в отношениях с мировыми и региональными державами в условиях нарастающей геополитической турбулентности. Потому скорейшее заключение мирного договора, делимитация и демаркация межгосударственной границы, открытие транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном может стать первым и необходимым условием для создания региональной системы безопасности на Южном Кавказе.

Вторым условием является формирование некой субъектности у Южного Кавказа - т.е. его превращение в единый регион с политической и экономической точки зрения. Такая общая субъектность может возникнуть лишь в ходе взаимовыгодного взаимодействия трех государств, а не в результате "сделки" внешних акторов. В основе этой субъектности могут лежать следующие основные принципы:

"неделимость безопасности", т.е. согласие каждой страны с невозможностью обеспечения собственной безопасности за счет других государств Южного Кавказа;

"дегеополитизация" Южного Кавказа (по аналогии с понятием "демилитаризации"), что в данном случае означает отказ каждой страны от использования геополитического влияния внешних акторов против других государств стран Южного Кавказа;

приоритетное использование инструментов "мягкой безопасности" в отношениях между странами Южного Кавказа за счет, в частности, формирования системы взаимовыгодного и взаимозависимого экономического сотрудничества. Наряду с этим можно упомянуть и необходимость совместного участия в решении вопросов экологической безопасности, разминирования территорий и т.д.;

Третьим и наиболее сложно выполнимым условием является признание со стороны региональных соседей (Ирана, России и Турции) и ряда внерегиональных акторов общей субъектности и, главное, геополитической "нейтральности" Южного Кавказа.

Естественно, страны Южного Кавказа не могут в полной степени повлиять на реализуемость третьего условия, зависящего от множества факторов. Тем не менее позитивный опыт Азербайджана, обусловленный умелой эксплуатацией двух его важных активов – выгодного географического местоположения и углеводородных ресурсов, а также сбалансированной внешней политикой, показывает, что и Южный Кавказ можно превратить в арену экономического сотрудничества многих акторов, имеющих сегодня диаметрально противоположные геополитические приоритеты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместо заключения

Противостояние западных стран и России, обострение застарелых вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке оказали серьезное воздействие на систему экономического сотрудничества на евразийском пространстве, что привлекло еще большее внимание к возможностям альтернативных маршрутов для грузоперевозок. Несколько крупных стран и международных организаций стали инициаторами различных логистических проектов, способных отчасти заменить традиционные морские маршруты и обеспечить безопасность и устойчивость транспортных потоков через Евразийский материк в направлениях "Север – Юг" и "Запад – Восток". В этом контексте можно говорить даже о некой конкуренции между предлагаемыми маршрутами евразийских транспортных коридоров.

В создавшихся условиях странам Южного Кавказа в тесной координации друг с другом стоило бы удвоить совместные усилия по развитию соответствующей инфраструктуры. Только в этом случае можно стать "незаменимым" участником будущих евразийских мегапроектов и превратиться в один из центральных узлов, обеспечивающих стыковку любых маршрутов транспортных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток".

Ролевой моделью, в данном случае может служить тандем Азербайджан-Грузия, который, несмотря на различие внешнеполитических подходов, смог за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, планируемый "зеленый" энергомост в ЕС, создать единое геоэкономическое пространство. Характерной чертой такого пространства является т.н. взаимная "позитивная незаменимость", которая должна стать отличительной чертой и нового Южного Кавказа, как единого региона, и служить прочным фундаментов системы его безопасности.