Россия покидает Южный Кавказ?

Ряд экспертов и СМИ начали распускать слухи о том, что уход российских миротворцев из Азербайджана знаменует конец присутствия России в регионе Южного Кавказа.

Новости об уходе российских миротворцев из Карабахского экономического района Азербайджана застала многих экспертов врасплох. Надо сказать, что многие из проармянски настроенных политологов еще 3,5 года назад полагали, что с завершением Карабахской войны в ноябре 2020 года возник новый статус-кво, который продлится долгие годы и не позволит Баку восстановить полный контроль над Карабахом. Отчего-то у них тогда возникла уверенность, что Азербайджан будет иметь суверенитет только над семью освобожденными районами, Гадрутом и Шушой, а Ханкенди, Ходжалы, Аскеран, Агдере, Ходжавенд останутся в "серой зоне" - и именно присутствие в Карабахе российских миротворцев внушало оптимизм в тех, кто надеялся на реванш карабахского сепаратизма. Их мысли сводились к тому, что Россия не согласится с ликвидацией сепаратистского образования, а миротворцы будут силой пресекать любые попытки Баку восстановить конституционный строй в зоне их временного размещения.

Надежды реваншистов очень быстро начали превращаться в пыль. Первым звоночком стало установление Азербайджаном в апреле 2023 года пограничного контроля на Лачинской дороге. Наличие в Лачинском коридоре миротворцев никак не повлияло на это событие, поскольку Баку совершенно легально действовал на своей территории, а Россия признавала (и признает по сей день) территориальную целостность Азербайджана, включая участок Лачинского района Восточно-Зангезурского экономического района республики, где был поставлен пограничный пропускной пункт.

А в сентябре 2023 года ВС Азербайджана предприняли антитеррористические меры в Карабахе для обеспечения безопасности азербайджанских граждан и взяли его под полный контроль. Снова никаких серьезных инцидентов, тем более похолодания между союзниками Москвой и Баку не произошло. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал приказ о закрытии сепаратистского проекта в Ханкенди, и таким образом "карабахский вопрос" был закрыт завсегда.

Когда сторонники сепаратизма начали посыпать голову пеплом, некоторые из их друзей продолжали питать иллюзии, будто российские миротворцы в Карабахе все равно останутся, что Баку не решится потребовать их досрочного ухода (напомним, миссия должна была работать в Азербайджане до ноября 2025 года) и что молчание Кремля во время ликвидации сепаратистского образования якобы было обменено на согласие азербайджанских властей продлить пребывание миротворческого контингента в республике. Но в итоге 17 апреля стало известно, что по обоюдному согласию двух стран принято решение о сворачивании российской миротворческой миссии на территории Азербайджана.

Те, что долгое время пытались вставлять палки в колеса российско-азербайджанской дружбы путем разыгрывания сепаратисткой карты, после закрытия "карабахского вопроса" решили перейти к другим методам. Теперь они пытаются пугать тем, что после ухода миротворцев из Азербайджана будущее России на Южном Кавказе будто бы обречено. К примеру, такое мнение в интервью армянским высказал политолог Евгений Сатановский. По его словам, 300-летняя история России на Кавказе подошла к концу.

"Будет что-то новое, но другое, в новых обстоятельствах. Мы сегодня находимся в центре большой войны с Западом, где цена вопроса не та или другая военная база в том или ином историческом регионе, а существование России, а может и существование всего мира", – сказал он news.am.

Примечательно, что, замечая вывод миротворцев из Азербайджана, Сатановский не говорит о гораздо более важном тренде. Если миротворцы в Азербайджане находились всего 3,5 года, то в Гюмри российская военная база стоит 30 лет. Азербайджан в современной истории, в отличие от Армении, вел самостоятельную политику, не являясь ни форпостом, ни врагом России. Президент Ильхам Алиев проводит многовекторную политику, и присутствие или уход миротворцев ничего не меняют в российско-азербайджанских отношениях. Контакты остаются на высоком уровне, торговля развивается, а проекты расширяются.

Совсем иная ситуация с Арменией. Ереван гордился тем, что является чуть ли не единственным союзником Москвы не только на Кавказе, но и на всем постсоветском пространстве. Вся экономика, энергетика и безопасность республики зависела от России. Армянское руководство всегда пыталось подольститься к властям России и выставить Азербайджан агентом турецкого и британского влияния. Но куда же делась армяно-российская извечная дружба?

Премьер Никол Пашинян встречается с лидерами ЕС и США чаще, чем с президентом Владимиром Путиным. Он выдворяет российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц". Отправляет свою жену на гуманитарную конференцию в Киев. Присоединяется к соглашению Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина. Проводит военные учения с США. И говорит о том, что Армения выйдет из ОДКБ, а приоритет Еревана - евроинтеграция. Заметьте, в Азербайджане не говорят о том, что видят свое будущее во враждебных России структурах - ЕС и НАТО. Вот об этом надо говорить, когда мы рассуждаем о проблемах присутствия России на Южном Кавказе.

На фоне пашиняновской Армении казалось бы прозападная Грузия смотрится куда приличнее. Хотя у Грузии сохраняются проблемы с Россией из-за Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси не вводит санкции против Москвы и расширяет экономические связи, поддерживает открытие авиасообщения и добивается снятия визового режима со стороны РФ.

Россия не уходит с Кавказа - одна лишь Армения пытается отдалиться от нее. Вот в чем реальный тренд в регионе. Говорить о выводе миротворцев из Азербайджана и замалчивать дрейф Армении на Запад - это классическое "в чужом глазу соломину видеть - в своем бревна не замечать".

Географически Россия остается все там же, как и Южный Кавказ. Уступая тактически в Армении, Россия обыгрывает Запад в двух других республиках. Принятие закона об иноагентах в Грузии явно не устраивает ЕС и США, но выгодно Москве, потому что делает Тбилиси более самостоятельным игроком, чем в период правления Саакашвили. Что касается Азербайджана, то контакты уже почти 30 лет отличаются стабильностью позитивных тенденций, и никакие внешние влияния (будь то США, Турция, Британия) и никакие инциденты на земле не могут подорвать ни доверие между Путиным и Алиевым, ни взаимовыгодные отношения между странами, ни множественные гуманитарные связи между их народами.

Так что приценке последствий вывода миротворцев из Азербайджана более логичной выглядит позиция тех, кто предлагает не спешить с выводами. Так думает, например, кавказовед Сергей Маркедонов. В статье для Forbes он пишет: "Да, для многих уход россиян будет восприниматься как поражение. Вся история с миротворцами в Карабахе показывает, что политика — искусство возможного. Сложно удерживать под контролем все "поля", когда требуется четкое определение приоритетов".

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО уверен, что история российского присутствия в регионе не закончится, даже если произойдет вывод каких-то других военных подразделений, намекая, видимо, на базу в Гюмри.

"История и в 1918–1921 годах, и в начале 1990-х знала и снижение влияния России, и его возврат. Прежде всего потому, что без российского присутствия другие варианты оказывались еще менее эффективными, как это было с попытками Турции, Германии или стран Антанты замирить регион после распада Российской империи или с попытками новых независимых постсоветских государств решить все своими силами", - отмечает он в статье.

Подходя к событиям последних дней максимально объективно, следует без эмоций и прагматично отнестись к уходу миротворцев из Азербайджана. Реальность такова, что в их присутствии нет никакой надобности. Армяне добровольно покинули Карабах, Азербайджан не воюет с Арменией. Так что российские военные могут заняться более важными вещами там, где они действительно нужны.