Россия официально выводит миротворцев из Азербайджана

Пресс-секретарь главы РФ заявил, что российские миротворцы уезжают из Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

Принято решение о выводе российских миротворческих сил с территории Карабахского экономического района. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так"

- Дмитрий Песков

Сообщение о том, что миротворцы РФ покидают Азербайджан, сегодня появилось в СМИ республики.

В октябре прошлого года российские власти заявляли, что миротворческие силы свернули посты для наблюдения, но при этом продолжили выполнять свои обязанности на территории АР.

На территории Азербайджана миротворцы располагались в рамках соглашения, которое было подписано Россией, Азербайджаном в ноябре 2020 года. По договору, российские военные должны были находить на территории Карабахского экономического региона до 2025 года.

Численность миротворцев доходила до 1960 человек. Они были оснащены стрелковым оружием и специальной военной техникой.