Россия намерена обсуждать нахождение миротворцев в Карабахе только с Азербайджаном

Российские власти готовы обсуждать вопрос дислокации миротворцев в Карабахском экономическом районе исключительно с Азербайджаном. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
"С учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной"
– Михаил Галузин
Он подчеркнул, что этот вопрос будет решать исходя из ситуации, которая будет складываться в регионе. А также будет зависеть от тех договоренностей, которых достигнут Москва и Баку в ходе диалога.
"Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку"
– Михаил Галузин