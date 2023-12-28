Вестник Кавказа
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Россия намерена обсуждать нахождение миротворцев в Карабахе только с Азербайджаном

Россия намерена обсуждать нахождение миротворцев в Карабахе только с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель главы МИД РФ заявил, что Москва готова обсуждать нахождение миротворческих сил на территории Карабахского экономического района только с азербайджанской стороной.

Российские власти готовы обсуждать вопрос дислокации миротворцев в Карабахском экономическом районе исключительно с Азербайджаном. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"С учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной"

– Михаил Галузин

Он подчеркнул, что этот вопрос будет решать исходя из ситуации, которая будет складываться в регионе. А также будет зависеть от тех договоренностей, которых достигнут Москва и Баку в ходе диалога.

"Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку"

– Михаил Галузин

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