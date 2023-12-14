В Баку назвали срок пребывания российских миротворцев в Карабахе

Российский миротворческий контингент будет находиться в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики столько, сколько предусмотрено трехсторонним заявлением, напомнил глава МИД страны Джейхун Байрамов.
"Продолжительность деятельности российского миротворческого контингента регламентируется документом. Дело в том, что есть трехстороннее заявление, и этот документ подписан на уровне лидеров"
– глава МИД АР
Также он отметил в пресс-конференции по итогам 2023 года, что Москва играет важную роль в армяно-азербайджанском урегулировании.
Российские миротворцы останутся в Карабахе до ноября 2025 года. После ликвидации сепаратистского режима на территориях Азербайджана, РМК начал постепенно сворачивать наблюдательные пункты - с сентября было свернуто всего 28 таких пунктов, часть из них - временные.