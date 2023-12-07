Вестник Кавказа

Российские миротворцы помогут разминировать Карабах

Военный
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские миротворцы провели переговоры с Азербайджаном по поводу разминирования Карабаха. РМК и ANAMA совместно займутся разминированием азербайджанских территорий.

Российские миротворцы запросили согласие Баку на участие в разминировании освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Минобороны РФ, миротворческий контингент будет задействован в работах по разминированию Карабахского экономического района Азербайджана.

Сообщается, что состоялись переговоры командования РМК с азербайджанской стороной для получения согласия на участие в разминировании Карабаха.

Для обеспечения безопасности гражданского населения и соблюдения законодательства Азербайджана миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку.

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