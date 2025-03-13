Азербайджанская компания поможет России создать банановые теплицы

В создание плантации бананов в Ставропольском крае планирует вложиться компания из Азербайджана. Размер инвестиций достигнет 1,4 млрд рублей.

Компания из Азербайджана заявила о желании вложить 1,4 млрд руб в организацию банановых плантаций в городе Невинномысск в Ставропольском крае. Об этом рассказал глава Минэкономразвития региона Антон Доронин.

Предварительный проект предполагает возведение теплиц, чья площадь достигнет 15 га.

Доронин передал, что было проведено качественное исследование рынка, которое определило высокий спрос на продукцию, что делает проект крайне выгодным.

"Рынок настолько глубокий, что производимая предприятием продукция будет востребована"

- Антон Доронин

Напомним, что Ставропольский край планирует собрать первый урожай бананов уже в 2026 году.